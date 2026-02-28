El PP pedirá la comparecencia de la alcaldesa de Avilés en el Pleno para rendir cuentas sobre el informe de la Sindicatura

El PP pedirá la comparecencia de la Alcaldesa en el Pleno para rendir cuentas del informe de la Sindicatura de Cuentas. Tras la negativa de Mariví Monteserín a comparecer en la Junta del Principado para dar explicaciones de los reparos que figuran en el "Informe definitivo de fiscalización financiera y de cumplimiento del Ayuntamiento de Avilés" de 2022, alegando que era someter la autonomía municipal a la regional, la portavoz popular, Esther Llamazares, anunció este sábado que solicitará que la regidora rinda cuentas en el Ayuntamiento. "Si la alcaldesa sostiene que no debe rendir cuentas en Oviedo, entendemos que votará a favor de hacerlo aquí, en el ayuntamiento, en su casa y ante los vecinos de Avilés”, señala Llamazares.

La intención de Llamazares es presentar una iniciativa plenaria para que Monteserín se someta a las preguntas de los grupos municipales. "Ni Avilés ni Asturias son propiedad privada del PSOE. La opacidad y los desmanes políticos no tienen cabida en una administración que se dice transparente", defiende Llamazares.

La comisión de Hacienda en la que Monteserín rehusó comparecer tuvo lugar el viernes con el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, como único ponente. Fernández Llera afirmó, entre otros asuntos, que "el informe de las cuentas es un análisis de fiscalización, no un ataque a la autonomía municipal", que los defectos encontrados durante el estudio en la valoración patrimonial avilesina -de unos 18 millones de euros- eran "una incorrección contable" más que un problema contable; y reseñó la necesidad de aprobar un nuevo convenio colectivo en el Ayuntamiento, ya que el actual lleva en situación de ultraactividad desde 2011.

Tras la comparecencia de Fernández Llera, el diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga, exconcejal y exsecretario general avilesino, hizo una defensa a ultranza de Monteserín. "Lo que ha hecho la alcaldesa de Avilés es defender dignamente al Ayuntamiento, representarlo bien y poner pie en pared. La Alcaldesa no se esconde, y les puedo garantizar que tampoco se arrodilla", aseguró. Precisamente, a estas declaraciones hizo referencia este sábado Llamazares. "Es intolerable y de una soberbia extraordinaria", censura la portavoz municipal popular, que agregó: "Es preocupante que el PSOE confunda transparencia con humillación. Considerar que rendir cuentas es un acto de sumisión demuestra que el socialismo avilesino se cree por encima del bien y del mal, en una preocupante deriva sanchista que retuerce la ley para eludir el control democrático".

Tras asegurar que comparecería y después de pedir un cambio de fecha en la celebración de la comisión de Hacienda de la Junta alegando problemas de agenda, Monteserín anunció que rehusaba comparecer en la Junta. "La autonomía de los gobiernos locales no puede estar subordinada a otras administraciones y, por tanto, éstas no pueden inferir ni subordinar a los gobiernos locales a presentarse ante sus órganos de representación para justificar cómo gestionan su autonomía financiera", argumentó entonces el gobierno local, que sostuvo que la comparecencia de la regidora suponía "una renuncia expresa a la autonomía local del Ayuntamiento". Esta situación, que generó una importante polvareda política, fue catalogada de "tomadura de pelo" por PP, Foro y Vox.