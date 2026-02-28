"Sensación térmica", la obra que no pudo estrenar Adolfo Fernández, comienza su gira nacional por Avilés

La de anoche en el teatro Palacio Valdés, en Avilés, fue la primera función de “Sensación térmica”, un espectáculo que el actor y director Adolfo Fernández había pensado para sí mismo, pero al que tuvo que renunciar por el desarrollo inusitado de su enfermedad. Finalmente, fue Vanessa Espín quien heredó la producción que se llevó los aplausos de los avilesinos. Nora Hernández encabezó anoche un elenco, pero en la función de mañana su papel lo va a representar Olivia Hernández: Nora Hernández es candidata al “Goya” a la mejor actriz revelación por su trabajo en “La cena”. Adriana Ubani y Claudia Galán cierran un elenco salido de la novela de la escritora norteamericana Mayte López que explicó a Fernández: “Te cuento que mi personaje favorito es Alma: me parece hermoso cómo has sabido darle ese lugar fundamental desde el que la concebí a pesar de ser un personaje, en apariencia, secundario. Me encanta ver a Alma convertida un poco el alma de la puesta en escena (porque así estaba escrita)".