El actor asturiano Alejandro Arestegui, en la cocina del clásico "Panorama desde el puente": "Era mi oportunidad de trabajar con Javier Molina"

El avilesino Alejandro Arestegui de normal es actor (“Ana Tramel”, por ejemplo, con Maribel Verdú), pero en “Panorama desde el puente”, el clásico de Arthur Miller que ha versionado Eduardo Galán y que anda de gira por España desde hace algunas semanas, es el ayudante de dirección de Javier Molina, que es director asociado del Actor’s Studio de Nueva York, la escuela en la que se formaron Marilyn Monroe o Paul Newman, por ejemplo.

El pasado 23 de enero, el teatro Calderón de Valladolid fue el que acogió el estreno de la versión de un clásico del siglo XX (en España la hicieron, por ejemplo, José Bódalo y también María Luisa Ponte ). Del 16 de abril al 17 de mayo, la “troupe” parará en el Teatro Fernán-Gómez de Madrid. Por Asturias aún no tiene fecha.

“La Academia de Artes Escénicas organizó un taller de interpretación que impartió Javier Molina. Fui uno de los participé. Nos hicimos muy amigos”, apunta el actor asturiano que se ha encargado, entre otras cosas, de participar en la selección de un plantel de actores del que forman parte José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés, junto a Pablo Béjar, Francesc Galcerán, Rodrigo Poisón, Manuel de Andrés y Pedro Orenes.

“He trabajado muy pegado a Molina”, cuenta Arestegui. “Me propuso hacer un personaje o ser su ayudante: no podía estar en los dos sitios”, añade. “Era una oportunidad verdadera trabajar con él mano a mano”, resume el avilesino que ha trabajado en varias ocasiones para Secuencia 3, que es la productora de Galán, el responsable de la versión: lo hizo en “Tristana”, en “El zoo de cristal” y, recientemente, en “La regenta”.

“Me formé en la escuela de William Layton y el Actor’s Studio vive de la forma de trabajar de Lee Strasberg, es decir, Molina y yo tenemos una manera de entender este trabajo similar”, explica el avilesino al otro lado del teléfono.

Noticias relacionadas

Tras el estreno de “Panorama desde el puente”, Arestegui ha quedado con la responsabilidad de atender el desarrollo del espectáculo (los montajes son seres vivos que nacen, crecen y se desarrollan: los directores son los encargados, muchas veces, de devolverlos a su seno). “Suelo viajar con ellos para cotejar el trabajo”, cuenta el avilesino. “No voy a perder de vista el espectáculo”, añade. Pese a ello, Arestegui sigue trabajando: acaba de estrenar “Retahílas”, de Carmen Martín Gaite en el teatro Liceo de Salamanca. “La versión la hizo José Gabriel Antuñano”, cuenta el avilesino.