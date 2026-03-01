Los avilesinos se echan a la calle a la hora del vermú para disfrutar del sol "tras un invierno de 80 borrascas": "Estábamos decaídos"

George Harrison escribió e interpretó "Here Comes the Sun" ("Aquí viene el sol") con "The Beatles" tras un "largo y frío invierno". Hablaba con metáforas tras una dura etapa personal, pero bien podría explicar el sentimiento de felicidad de los avilesinos a la hora del vermú tras los últimos meses de copiosas lluvias y frío. "Ya tocaba un poco que hiciera sol después de este invierno, es un chute de vitaminas", comenta Leti González, a punto de tomar un trago de cerveza bien fresca en una terraza de la plaza Hermanos Orbón. A su lado está su amiga Elisa Guzmán, que reflexiona que el sol "es bueno para la salud mental y física": "Estábamos decaídos". Ambas lucen gafas de sol y camisetas de tirantes.

Unos metros más allá, Alicia García, Omar Valderrama y su hija Irene están a punto de pedir un refrigerio en otra mesa. "Ya era hora de que llegara el sol después de ochenta borrascas, apetece salir a tomar el vermú así", indica Valderrama, que destaca además que durante los fines de semana suelen salir a la plaza porque mientras toman algo los adultos, los peques pueden jugar sin problemas.

Las terrazas están llenas en el entorno de la plaza Pedro Menéndez. Eso demuestra que el sol anima a salir. "Vamos a dar una vuelta a ver si hay algún hueco libre", comenta un matrimonio. Otros que acaban de llegar a la plaza son Francisco Pérez, Ana López y sus hijos Cristina y Alejandro. "Apetecía salir a la calle, la verdad", mantiene Pérez, al tiempo que López tiene claro que si se sientan en una terraza sea una soleada. "Me da igual que sea por dentro o por fuera de la plaza, pero con sol, eso seguro", añade.

Las mesas están llenas de bebidas frías, cervezas o refrescos principalmente. Aunque también hay algunas personas que se decantan por el café. Lo que sí es palpable es "el cambio de cara de la gente", comenta Manu Fernández, que confiesa que ya se ha tomado un par de cervezas en una terraza de la plaza Pedro Menéndez. "Hay que combatir el calor", se ríe. Está esperando a un amigo para ir a comer a un restaurante de San Cristóbal. "Espero que esté libre la terraza para comer más agusto", concluye.