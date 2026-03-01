Balcón al Muelle, por Covadonga Jiménez: Certidumbre para tiempos de incertidumbre

Las decisiones en situación de incertidumbre llevan al decisor a tomar acción aún desconociendo las consecuencias o resultados posibles, mientras que en la situación de certidumbre todas las alternativas de acción y sus respectivas consecuencias son conocidas de antemano. En cualquiera de las dos circunstancias anteriores, a quien le corresponda tomar la decisión ha de valorar de mejor a peor -en ocasiones, a ciegas- las circunstancias que se le presentan. En medio de esa incertidumbre completa que rodea al plan de Baterías de Avilés, ha sido Sepides quien, en la semana que termina, ha abierto una leve certidumbre dentro de las muchas posibilidades que se presentan: la de avanzar hacia una venta 'en bloque' de todos los terrenos, como una sola unidad. Ante esa ventana de oportunidad abierta, con los agentes interesados -el Puerto y la tecnológica Indra- con idéntico ánimo de hacerse con el conjunto de los terrenos se abre una nueva duda: ¿quién es el agente decisor que conoce todas las consecuencias -positivas o negativas- que tendría si la venta finalmente se balanceara de uno u otro lado? Ha pasado un año largo desde la última reunión de la Mesa de la Industria de la Comarca de Avilés y, dadas las circunstancias, el órgano conformado por los ayuntamientos, la Cámara y los sindicatos no ha realizado nuevos pronunciamientos al respecto de los suelos estratégicos de este territorio,

No solo pende el futuro de Avilés de lo que suceda con los suelos de Baterías, sino que en Castrillón, su Alcalde, Eloy Alonso, conoce bien la importancia que tendría un futuro polo logístico en torno al Aeropuerto; o el de Corvera, Iván Fernández, es consciente igualmente de las consecuencias que para el concejo tendrán las decisiones tomadas en los dos últimos años; y en Gozón, Jorge Suárez, es asimismo conocedor del resultado que ha tenido para las arcas municipales el final del proyecto de Alcoa. La industria, como motor que es de desarrollo económico, generador de empleo de calidad y de crecimiento sostenible, ha de ser también nexo de certidumbre para los territorios. Por eso, la comarca que en otros momentos se unió para decisiones estratégicas debería plantearse a través de esa Mesa de la Industria, renqueante y por momentos inoperativa, poner sobre las mesa elementos que aporten certeza a las decisiones que están por venir. En Baterías y en el resto de desarrollos que implican a todos los municipios de la comarca.

Otra convocatoria de esta semana para despejar las dudas acerca de los futuros usos del Román Suárez Puerta y las relaciones del Ayuntamiento con el Real Avilés arrojó menos certidumbre. Lo trasmitido en la sesión plenaria del jueves deja algunos interrogantes tras de sí. A saber: que los problemas están solucionados, según Cambia; que se espera tener resuelta la concesión "lo antes posible", dice el PSOE, sobre un título caducado hace dos años, lo que lleva a pensar que los problemas "solucionados", según la parte de IU en Cambia Avilés no están del todo solucionados, y que no dejan de llegar comunicaciones del Juzgado -aunque esta vez en positivo- para avanzar en la resolución de una subvención aprobada ya en diciembre sobre la que "no hay ninguna circunstancia para denegarla". Se habló también de "medidas de presión con red", en alusión a la retirada de la marca Avilés de la camiseta, de relaciones fluidas que no lo eran tanto y de mesas del deporte nunca constituidas. La única certidumbre: el compromiso de facilitar, en adelante, a los grupos de la oposición, todos los expedientes relacionados con el Real Avilés siempre que al gobierno no se le achaquen responsabilidades políticas en los encontronazos con el club blanquiazul.

Al discreto patronato que el pasado lunes resolvió activar la gestión del parking del Niemeyer, que pasará a manos del Ayuntamiento de Avilés, a través de la empresa Ruasa, también le llovieron las críticas a cuenta del retraso que acumula esa gestión y de los miembros ausentes en esa reunión. Ya ha habido una petición explícita acerca de la condición de gratuidad que debería conllevar la apertura de ese aparcamiento, más allá del "horario Cenicienta" sobre el que se ha advertido desde las filas del PP, habida cuenta que desde medianoche el equipamiento permanecerá cerrado.

Y aunque la incertidumbre y el cambio son partes ineludibles de la vida, a menudo las soluciones adoptadas no siempre resultan las de consecuencias más favorables. Y lo comportamientos para tratar de sobrellevar esa incomodidad pueden venir acompañados de resultados menos favorables al problema que se trataba de abordar. Esperemos que no suceda así con los suelos de Baterías.