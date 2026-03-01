Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález en Avilés: “El planteamiento que hacemos para solucionar la huelga de la estiba es bueno para trabajadores, comunidad portuaria y clientes del puerto”

El capitán de la Marina Mercante Celso Rodríguez (Oviedo, 1977) dirige Alvargonzález Ership en Avilés, es decir, es el delegado local de una de las principales consignatarias de buques del país en unos muelles semiparados desde hace dos semanas: los estibadores mantienen una huelga desde comienzos de la semana pasada: rechazan los cambios en los modos de contratación que se habían celebrado hasta ahora en Avilés. Rodríguez conversa con LA NUEVA ESPAÑA en una sala de reuniones de su compañía a un paso de puerto.

¿Cómo se contrata un estibador?

Se refiere a ¿cómo funciona el sistema?

A eso, sí.

El sistema hasta ahora estaba funcionando con un “pool”, creado, en el caso de Avilés, por un conjunto cinco empresas, que gestiona personal, que son estos 41 estibadores. Esas cinco empresas, en el caso de Avilés, insisto, somos dueñas de ese “pool” -se llama Centro Portuario de Empleo-, que se encarga de la contratación del personal. O sea, cada día, las necesidades operativas que tenemos, -un gruista turista, tres capataces, etc.-, las atendíamos mayoritariamente a través del Centro Portuario de Empleo (CPE).

Quieren desmontar lo que en otros puertos sí que funciona.

Sí, exacto, en unos puertos hay un CPE, y en otros no los hay, pero siguen siendo operativos: cargando y descargando barcos. Yo creo que nos debemos de centrar en el modelo local de Avilés. Si nos vamos hacia atrás, al año 2014 y al año anterior, por no entrar mucho en detalle en todos los temas legislativos, la Unión Europea siempre exigió a España, en el sector portuario, que haya libre competencia de empresas, y libre acceso de los trabajadores a la profesión portuaria. La última reforma, que fue en el año 2022, lo que establecía es que los trabajadores del CPE dejaban de tener esa prioridad sobre el resto de trabajadores a la hora de trabajar en la estiba. Establecía una serie de condiciones y las empresas que desearan abandonar el CPE, desearan cambiar de modelo, podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque se establecía que si permanecían solo los CPE hay ciertas partes, podríamos decir legales, que pueden ser contrarias al derecho europeo. Entonces, a partir de ahí, se establecía...

Vamos paso por paso. Para ser estibador del CPE, ¿qué hay que hacer?

Actualmente en España, los estibadores son la gente que actualmente está en los centros portuarios de empleo, o los que han llevado a cabo una formación específica de unas 600 horas: le hablo de memoria. A partir de ahí, se ejercitan unas prácticas y se obtiene una habilitación, una habilitación emitida oficialmente que te permite desarrollar tu labor como estibador portuario. O sea, todas las personas que entran en el sistema a trabajar en los puertos, bien sea a través del CPE o bien sea por las empresas, están habilitados, tienen esa, podríamos decir, titulación habilitante.

Vale, o sea, yo tengo ese curso, yo ya soy estibador, ¿y quién me da empleo en Avilés?

El empleo lo puede dar una empresa estibadora, como somos nosotros, que tenemos personal propio habilitado, o, hasta ahora, a través de los CPE. Entrar en los CPE era complejo, complejo y no muy flexible. O sea, una persona con la titulación, tiene la posibilidad a día de hoy, como establece la norma española, de trabajar...

Directamente para Álvargonzález o para cualquiera otra o para el CPE.

Exacto. Para trabajar y operar los barcos mayoritariamente se ha venido operando a través del centro portuario y complementando con el personal propio.

¿Entonces hay dos tipos de trabajadores?

No, los trabajadores son comunes. O sea, el trabajador es estibador portuario y ejerce las mismas funciones y las condiciones son equivalentes.

Ofrecen la subrogación de los estibadores, pero ellos no lo ven. ¿Por qué?

Nosotros queremos contar con todos los trabajadores portuarios para hacer de Avilés un puerto más competitivo, más seguro y mucho más eficiente. Entonces queremos ir de la mano de los estibadores. El trabajador portuario de Avilés, del CPE, es una parte muy importante de la cadena que nosotros valoramos y que queremos que forme parte de esto. O sea, que el planteamiento que se hace de solución es bueno para los trabajadores, bueno para la comunidad portuaria, bueno para los clientes del puerto, que son clientes industriales muy importantes y a las empresas nos va a permitir ser más eficientes. Y eso es el modelo que se plantea. A partir de ahí, los cambios que va a haber, que son todos los puntos, creemos que van a ser mínimos.

Los estibadores no lo ven así: hablan de que las cinco consignatarias no tienen la misma tarea, que hay alguna sin tarea desde hace meses, es decir, que la subrogación no es una buena idea.

Bueno, yo creo que eso hay que puntualizarlo. Hablo con usted como delegado de Ership, no querría hablar por otras empresas, pero la carga de trabajo es variable en el tiempo.

La de Ership es la mayor de todas.

Es alta, pero bueno, no quiero decir que seamos mayoritarios ni en ese punto.

¿No participan en el CPE con mayoría?

No, no, tampoco es así. La parte accionarial, y le hablo de memoria, es del 24,3 o del 25,2 por ciento, pero no es mayoritario.

En todo caso, son los consignatarios más importantes.

Somos una empresa importante en el puerto Avilés, pero no quiere decir que las otras empresas lo sean menos. El puerto Avilés está muy diversificado, con tráficos muy diferentes, que no quiere decir que, por mover más toneladas, tengas más demanda de personal. Y ese es el punto. Existe conflicto, pero en el fondo, nuestra aspiración es encontrar un acuerdo que pase por que ellos estén en la solución.

Por lo que veo: la disolución del CPE es una realidad.

Sí. No hay vuelta atrás: se va a disolver. En esta fase lo que tenemos es acercar las posiciones. Insisto: para encontrar la solución, hay que contar con los trabajadores. Los trabajadores portuarios del CPE de Avilés son muy importantes para nosotros, es un componente esencial, y es un componente que valoramos mucho. Y queremos estar cerca de ellos.

Hablan de un problema con los eventuales: porque hay 30 eventuales.

Si me permite matizar, el de los eventuales no es un tema que deba entrar en la disolución del CPE: son situaciones diferentes; no creo que sean comparables las dos situaciones. Los eventuales no tienen relación comercial con el CPE, ni el contractual. La relación de los eventuales es a través de una empresa de trabajo temporal.

¿Han cuantificado ya las consecuencias de estas dos semanas de huelga?

Las situaciones de huelga, al final, no son buenas para nadie, por eso, nosotros lo que queremos es acercar las posturas y avanzar ya en la subrogación de los trabajadores. Como te comentaba, se ofrece la subrogación de las 41 personas de la plantilla. Esas 41 personas que se subrogan en las empresas, se subrogan con todo su patrimonio laboral. Su puesto de trabajo no cambia, va a ser el barco. La grúa en la que se suben va a ser la misma. Los horarios que van a trabajar van a ser los mismos. Las regulaciones van a ser las mismas. O sea que no es una posición que genere...

Entonces, ¿por qué lo rechazan?

A veces los cambios generan ciertas preocupaciones y demás. Fíjese: el CPE se rige por la normativa de las empresas de trabajo temporal -eso son, los CPE- y lo que propones es que los trabajadores pasen a ser fijos en una plantilla, ¿no? Desde el punto de vista laboral, podríamos decir que es positivo, ¿no? No es lo mismo trabajar en una ETT que en una empresa. El siguiente punto también es que estar fijo en unas plantillas, lo que creemos va a permitir la especialización, especializarse mucho más en tu puesto de trabajo. Creemos que va a tener muchas cosas positivas: reducimos la rotación, el personal se va a especializar mucho más, los podemos formar mucho mejor. Se gana cercanía con el trabajador.

¿Cómo va a ser esta subrogación?

Se ha hecho en función de la actividad, y la actividad en un periodo de tiempo no es constante. Como le decía antes, la carga de trabajo que hayamos tenido en el pasado no quiere decir que en el futuro la tengamos. Esto es un entorno empresarial muy vivo, ¿no? Y entonces se ha valorado un periodo de tiempo y en función de eso se ha establecido el reparto. Yo puedo hablar por nuestra empresa y demás.

En estas dos semanas, ¿se han reunido?

Sí, sí ha habido reuniones y las ha hecho el secretario de la Asociación Patronal del Principado de Asturias de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques. Sí que ha habido interlocución. En el Sasec.

Entonces lo que no ha habido son avances.

No

¿Porque ustedes no dan el brazo a torcer o es la parte social?

Yo no hablaría de brazo a torcer. La disolución del CPE es un acto formal y mercantil que se va a llevar a cabo. Entonces la posición que se mantiene ahora desde la parte social es que eso no se realice, ¿no? Cuando es una cuestión que ya está decidida y es legal y se va a llevar a cabo. Esta posición que defendemos no va a afectar, por supuesto, a los trabajadores, pero no afectaría tampoco a la operación portuaria y a la actividad que tenemos las empresas estibadoras, es cargar y descargar barcos: no tiene sentido que nosotros intentemos realizar acciones que van a comprometerla.

¿Hay vías de solución?

Claro, la solución pasa, pues bueno, por avanzar en la propuesta de la integración de los trabajadores del centro portuario de empleo, en las empresas estibadoras. Las puertas están abiertas. Nosotros contamos con ellos como una parte muy importante del negocio. Queremos estar mucho más cerca de ellos. Creemos, pues bueno, que se puede mejorar, que se pueda hacer un puerto cada vez más eficiente, que se pueda hacer un puerto cada vez más seguro. El entorno lo pide, o sea, las operaciones cada vez son más complejas. La capacidad de adaptación que tienes que tener cada vez es más rápida. Avilés es un puerto muy diversificado, con tráficos muy diferentes y con diferentes necesidades, incluso formativas. Es lo mismo operar un tipo de producto que otro.