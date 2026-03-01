Un paso más para que Avilés se estrene como ciudad universitaria: la Nebrija ya tiene todo listo para reformar su primera sede en la ciudad

Un paso más para el estreno de Avilés como ciudad universitaria. La Nebrija ya cuenta con licencia para iniciar las obras en el número 5 de la plaza Álvarez Acebal, que será su primera sede en la ciudad. La institución académica tiene previsto ejecutar trabajos para instalar un ascensor y adaptar el inmueble, que hasta el año pasado era utilizado por el Conservatorio, a sus necesidades docentes antes del inicio de las clases, el próximo otoño.

El Ayuntamiento dio luz verde a las obras a comienzos de febrero, tras corroborar que toda la documentación presentada por la universidad era correcta. Los trabajos consistirán, básicamente, en adaptar el edificio a la normativa vigente en cuestiones como la movilidad y en acomodar algunos espacios a su actividad docente. También está previsto que se instale un ascensor para conectar el bajo y las tres plantas -una de ellas bajo cubierta- del inmueble.

Hasta ahora, el edificio contaba con dos aulas en la planta baja, cinco en el primer y segundo piso y un gran espacio diáfano en el bajo cubierta. El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Fue utilizado hasta la pasada Semana Santa para dar clases de música. La previsión de la Nebrija es arrancar su andadura universitaria avilesina con aproximadamente medio centenar de estudiantes del grado de Enfermería. De hecho, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la universidad ya ha abierto el plazo de preinscripciones para el próximo año académico.

Según los planes de la institución, la de Álvarez Acebal será solo una sede temporal. La pretensión de la Nebrija es instalarse en el palacio de Camposagrado. Si bien, ese traslado está supeditado a que el actual inquilino, la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, se traslade definitivamente a su sede en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), algo que no sucederá hasta que no terminen las obras de ampliación del edificio, lo que está previsto para el año que viene. Si bien, no se descarta que la Nebrija utilice antes de eso algún espacio de Camposagrado. Además, la universidad también cuenta con espacios en el palacio de Maqua, donde vienen impartiendo cursos de español para extranjeros en los últimos meses.

Más allá del aula, los estudiantes de la Nebrija también recibirán formación en centros médicos de la región. Tal y como también adelantó en exclusiva este diario, la universidad ha firmado convenios de colaboración con la Fundación Hospital de Avilés, la clínica Por tu salud y el centro de reproducción asistida ovetense Emby para que sus futuros enfermeros puedan realizar prácticas en ellos. "Será una colaboración beneficiosa para ambas partes", destacan desde los tres centros. Además, la Nebrija también cuenta con un convenio con el Principado de Asturias para que sus estudiantes puedan completar su formación en centros sanitarios públicos.

La oferta universitaria de la Nebrija se limitará por ahora al grado de Enfermería; si bien, tal y como también reveló este periódico, la institución está estudiando ampliar su oferta formativa. En este sentido, una de las opciones que barajan es la incorporación del grado de Psicología.

Asimismo, la universidad también trabaja en facilitar alojamiento a sus alumnos, una tarea nada fácil debido a la situación del mercado inmobiliario avilesino, especialmente en el régimen de alquiler, donde la demanda es muy superior a la oferta. Una de las soluciones que han encontrado a este problema está en la casona de los Alas, en la plaza de Carlos Lobo, que será convertida en una residencia de estudiantes. El inmueble fue levantado en diferentes fases entre los siglos XVIII y XIX, forma parte del Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural, incluido en el Catálogo urbanístico vigente como Edificación Monumental con Protección Parcial, dentro del ámbito de la antigua muralla de Avilés, con nivel de interés "muy alto". Por el momento no consta que la Nebrija haya iniciado las gestiones administrativas para iniciar estas obras.