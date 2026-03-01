Ruasa tendrá que invertir 168.000 euros en mejoras antes de abrir el parking del Niemeyer

Para hacerse con la gestión del párking del Niemeyer, que costó 3,2 millones al Principado a finales de diciembre de 2024, la empresa pública Ruasa (Rehabilitaciones Urbanas) tendrá que desembolsar 168.000 euros. Esto es, al menos, lo que consta en el acuerdo aclanzado entre la fundación del Niemeyer, el Ayuntamiento de Avilés y Ruasa, que actualmente solo está pendiente del visto bueno del consejo de administración de esta última para que pueda ser sellado.

El borrador del convenio, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, especifica que Ruasa “iniciará las licitaciones necesarias para la puesta en marcha” de la infraestructura. Esas licitaciones, según ha podido saber este periódico, van de la instalación de luces de emergencia a cámaras de control y maquinaria de gestión (permisos informáticos, sistema de lectura de matrículas, barreras de acceso, cargadores de vehículos eléctricos y seguro de responsabilidad civil).

El proyecto de gestión que han negociado la fundación, el Ayuntamiento y la empresa pública se sustenta en una gestión “mayoritariamente remota”, es decir, no habrá ningún trabajador atendiendo el servicio en persona, aunque sí habrá atención telefónica las 24 horas (el horario de apertura es de 07.30 a 00.00, es decir, no estará abierta las 24 horas del día). El consejo de administración de Ruasa se encargará de fijar las tarifas de uso del aparcamiento del Niemeyer. La empresa gestiona el de la plaza de España (142,96 euros por plaza y 24 horas), el de Bancobao, en El Atrio (129,67 euros por plaza y 24 horas) y el de La Exposición (de 94,5 a 108,9 euros por plaza y 24 horas).

La fundación del Niemeyer, que tiene una concesión demanial del Principado de la instalación (la administración pública pagó los 3,2 millones y cedió su uso a la gestora del complejo de la ría), se responsabiliza de “entregar instalaciones en condiciones adecuadas”, asumir costes de electricidad y limpieza, pagar 8.500 euros anuales por amortización de inversiones, mantener instalación eléctrica y coordinar apertura y cierre (o sea, Ruasa explota el aparcamiento, pero el dueño de la portería seguirá siendo el Niemeyer). El Ayuntamiento, la tercera pata de este acuerdo, se queda la responsabilidad de impulsar el acuerdo que, según figura en el borrador de convenio al que ha tenido acceso este periódico, va a generar un canon del 1% sobre beneficios a la fundación (no se abonará si la explotación genera pérdidas).

La consejería de Hacienda dictó una resolución el 19 de diciembre de 2024 para comprar el aparcamiento. Se formalizó el día 23 del mismo mes. El 14 de abril de 2025 el Niemeyer acordó solicitar al Principado -la consejera de Cultura es la presidenta del Niemeyer- la concesión demanial del aparcamiento. Esa concesión llegó en septiembre pasado. En 2016 sirvió por primera (y única vez) de escenario teatral: acogió la representación de "Parking Niemeyer", de Rubén Cano.

Noticias relacionadas

“Esti alcuerdu dexa optimizar un recursu estratéxicu p'Avilés, reforciar l'actividá del Centru Niemeyer y avanzar nun modelu de ciudá más sostenible, accesible y dinámicu”, valoró la titular de Cultura y presidenta de la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer. José Luis Costillas, portavoz del Partido Popular (PP), por su parte, reclamó la gratuidad del servicio y lo hará de tal modo que ha registrado una proposición no de ley al respecto que se discutirá en los próximos días.