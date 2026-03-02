Ana Camporro, "Asturias puede ser tractor en el sector de la industrialización de vivienda"

Ana Camporro es economista y su trayectoria profesional se ha desarrollado en los ámbitos de la auditoría, gestión de la innovación y emprendimiento. Su vinculación con la construcción industrializada surge en 2018, cuando ArcelorMittal I+D le ofrece coordinar el consorcio de innovación Room2030. De este consorcio nace en 2020 la startup del mismo nombre, en la que trabaja y que forma parte del recién nacido Asturias Factory Hub, un consorcio público-privado que ya trabaja en el desarrollo y aplicación de tecnologías vinculadas a la construcción industrializada en Asturias; es decir, en la vivienda del futuro.

El Gobierno ha activado el PERTE de Industrialización de la Vivienda para construir más, más rápido y mejor. ¿Llega entonces Asturias Factory Hub en el momento perfecto?

Sin duda. Las oportunidades que ofrece el PERTE de Industrialización de la Vivienda se maximizan cuando existe una respuesta coordinada de toda la cadena de valor, y precisamente eso es lo que plantea Asturias Factory Hub. El proyecto nace para articular capacidades industriales, tecnológicas e innovadoras de forma alineada con la estrategia nacional.

¿Puede Asturias posicionarse como territorio tractor dentro de la industrialización de la vivienda en España?

Estamos plenamente convencidas de ello. Asturias cuenta con un tejido industrial sólido, compuesto tanto por grandes compañías como por pymes altamente especializadas, que puede convertirse en una palanca diferencial. En este sentido, la participación de Femetalindustry es clave, tanto en la definición estratégica del proyecto, donde Femetal desempeña un papel central, como en el desarrollo tecnológico asociado.

Usted ha señalado que la vivienda del futuro se fabricará en entornos industriales. ¿Estamos ante una revolución comparable a la que vivió la automoción hace décadas?

Creo que la revolución de la vivienda industrializada puede ser incluso más rápida si se apoya en sectores industriales consolidados como el que mencionas de automoción, aeronáutica, naval, defensa... Estos sectores ya han resuelto muchos de los retos técnicos que hoy afrontan los nuevos sistemas constructivos, lo que permite acelerar el proceso de desarrollo tecnológico que necesita el sector.

¿Qué ventajas reales ofrece la construcción industrializada en términos de plazos, costes y calidad?

Desde la experiencia real que tengo en Room2030, los plazos de entrega se sitúan entre 12 y 16 semanas para viviendas unifamiliares de hasta 200 metros cuadrados, con estándares de calidad muy elevados. En cuanto a costes, la equiparación con la construcción tradicional aún requiere un mayor esfuerzo, pero el punto de inflexión está muy cerca. A medida que escalamos producción, la mejora de competitividad permite reducir precios de forma estructural, lo que marcará la auténtica expansión del modelo industrializado.

¿Es sinónimo vivienda industrializada de vivienda prefabricada?

Utilizar el adjetivo de industrializada frente al de prefabricada ha permitido focalizar mejor la aportación de valor del proceso industrial que hay detrás de estas viviendas y que es garantía de precisión y calidad.

Ayúdeme a imaginar una vivienda industrializada: ¿cómo sería mi piso?

Le voy a contestar con una idea que repiten mucho quienes ya han vivido la experiencia con Room2030, porque les resulta muy emocionante: un día contemplan su terreno vacío y al siguiente su hogar tangible, el que eligieron, con la sensación de haber sido posible tras un proceso rápido, eficaz y certero.

Uno de los proyectos piloto del hub asturiano contempla fachadas inteligentes con recubrimientos termocrómicos o luminiscentes. ¿Qué impacto energético real puede tener en una vivienda industrializada tipo?

El piloto investiga los tipos de recubrimientos que incorporaremos en partes de la fachada de las viviendas para dar una respuesta dinámica a los cambios de temperatura, de tal manera que bloquean la radiación solar cuando se alcanza un umbral determinado contribuyendo a un incremento real de su eficiencia energética. El grupo de trabajo, liderado por Amador Menéndez, de Idonial, que desarrolla esta parte del proyecto, es de un nivel técnico excepcional, por cierto.

¿El sector tradicional está preparado para asumir este cambio o prevén resistencias?

Sinceramente, creo que la demanda actual de viviendas es tan grande que vamos a convivir los dos sin fricciones. Espero, además, que aprovechemos sinergias si existiesen, para poder acelerar una respuesta responsable a la magnitud de este problema social.

El proyecto arranca con un diagnóstico estratégico. ¿Qué debilidades y fortalezas ha detectado ya en el ecosistema asturiano?

Ya he mencionado la fortaleza de su base industrial y añado ahora la innovadora, Asturias tiene un ecosistema innovador muy activo y hay que aprovecharlo. Respecto a debilidades, identificamos el desconocimiento de las posibilidades reales que tienen muchas pymes en este nuevo sector. Room 2030 para crecer se ha apoyado en una pyme asturiana, Desarrollos Metálicos de Asturias, que trabaja con gran rigor y calidad nuestros proyectos.

¿Cuáles son los retos del clúster de la industrialización en Asturias?

Activar a las empresas de todos los sectores industriales involucrados en los nuevos sistemas constructivos y generar un entorno de desarrollo de tecnologías facilitadoras acelerando la competitividad y sostenibilidad del nuevo modelo de construcción que promovemos.

¿Asturias puede convertirse en banco de pruebas real para soluciones exportables a otros territorios?

Creo que sí, además la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y de Vipasa aborda la posibilidad de validar los desarrollos tecnológicos en edificios reales, lo que va a imprimir rapidez en la solución real de mercado.

¿Una relación fundamental, supongo, con las administraciones públicas?

El Ayuntamiento de Avilés es muy activo y participará en los grupos de trabajo creados. El Principado, a través de Sekuens, ha apoyado con financiación, y Vipasa también participa. Creo que la colaboración público-privada no es un complemento, sino un verdadero catalizador de desarrollo, y este proyecto puede ser un ejemplo de ello.

¿Y la parte privada?

Las empresas industriales tienen mucho que aportar en este desarrollo, y desde el proyecto tenemos como objetivo abrir la participación a otras que pertenecen a los diferentes verticales de trabajo planteados: digitalización, automatización y robotización, logística, sostenibilidad y circularidad...

Si en 2027 volvemos a hablar, ¿qué tendría que haber ocurrido para considerar que Asturias Factory Hub ha sido un éxito?

Haber contribuido a crear una estructura de innovadoras factorías industrializadas que, desde Asturias, dan respuesta al reto actual de falta de vivienda a nivel global, siendo una puesta estratégica del territorio por su capacidad técnica e industrial.