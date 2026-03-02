La biblioteca de Luanco acogerá talleres de arte para menores a partir de seis años

El Ayuntamiento de Gozón organiza en los próximos meses una serie de talleres creativos en la biblioteca municipal de Luanco. Habrá dos sesiones por mes. Cada jornada tendrá un límite de plazas de 12 niños y es necesaria inscripción, que se abrirá a principios de cada semana.

La primera de las sesiones será el próximo sábado día 7. En marzo habrá otra prevista para el 21. Las sesiones de abril serán los días 11 y 25 y las de mayo, los días 9 y 23. Los talleres llevan por título "Biblioarte", están dirigidos para menores a partir de seis años y serán impartidos por la empresa cultural "Cuéntame un cuadro".

En cada sesión, un libro de la biblioteca será el punto de partida para imaginar, crear y experimentar. A partir de sus historias, personajes o ilustraciones, se desarrollará un taller artístico donde niños y niñas podrán potenciar su creatividad y expresarse a través de sus propias obras. Se trabajarán distintas técnicas y se abordarán temas muy variados, convirtiendo la biblioteca en un espacio donde la lectura y el arte se dan la mano. Las familias interesadas podrán apuntarse en la misma biblioteca.