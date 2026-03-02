La catedrática Ana Benavides descubre un mundo nuevo a Avilés: el piano español del siglo XIX y sus compositores olvidados

"El desánimo era total, todos me decían que estaba perdiendo el tiempo. Pero yo sabía que algo tenía que haber, lo tenía claro". El tesón de Ana Benavides, catedrática del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Profesora Asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, le ha llevado a, prácticamente, descubrir un mundo nuevo. Durante quince años ha estado estudiando las obras para piano compuesta en España durante el siglo XIX. Aunque a ella le insistieron con qué, durante esa época, apenas hubo creaciones, a ella esa teoría no le convencía. Su intuición no falló. "Nadie se había molestado en pensar que había algo"; reconoce la malagueña, que este lunes dio en la Casa de Cultura la charla-concierto con la que el Conservatorio inaugura su semana cultural.

"Empecé a indagar y buscar en varias hemerotecas, porque había cien años de vacío. No tenía sentido, porque era una época donde el piano estaba de moda", señala antes de su conferencia Benavides que, poco a poco, empezó a encontrar compositores y repertorio que empezaron a refrendar sus teorías. "Se decía que desde Soler hasta Albéniz no había nada de piano en España", sostiene la malagueña, que destaca la variedad del repertorio de aquella época, desde vals a obras con un marcado carácter andaluz. "Son obras muy diferentes entre ellas", apunta.

Su estudio se ha alargado durante quince años en los que ha sacado varios discos y libros al respecto. "Ahora estoy en busca de mujeres que, en esa época, creasen obras. Lo que me gusta es buscar personalidades que estén olvidadas, porque son personas inéditas que necesitan recuperarse", sostiene la catedrática. Ahora, lamenta, "las cosas han cambiado mucho". "Es cierto que hay mucho interés por la música, solo hay que ver todos los conservatorios que han abierto en los últimos años. Lo que no hay son ayudas o incentivos. Es una pena que cada vez se financie menos la música", analiza Benavides.

Bajo su punto de vista, en la actualidad "hay nivel, pero no tanto como hace años". "El siglo XIX fue la edad dorada para el piano. Las editoriales estaban a unos niveles incomparables, se hacían hasta quince mil partituras", explica la malagueña, que cree que la clave está en el aspecto económico. "Se ha perdido el respaldo de los de arriba. Eso se hace notar", sentencia.