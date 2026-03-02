El consejo de administración de Ruasa valora este martes el convenio del parking del Niemeyer
La empresa municipal tendrá que invertir 168.000 euros antes de poner en funcionamiento el aparcamiento subterráneo
A. F. V.
El convenio para la cesión del parking del Niemeyer llega este martes al consejo de administración de Ruasa. La empresa municipal deberá valorar si suscribe o no el acuerdo por el que pasará a gestionar el subterráneo del centro comercial. En caso afirmativo, el acuerdo quedará sellado. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva, Ruasa deberá invertir 168.000 euros en equipamiento antes de poner en marcha la instalación.
Todo apunta a que el acuerdo recibirá el apoyo del consejo de administración de Ruasa, toda vez que el acuerdo ya cuenta con el visto bueno del Principado y del propio Ayuntamiento de Avilés. El convenio, con una duración de cuatro años prorrogable a otros tres, incluye que Ruasa deberá instalar luces de emergencia a cámaras de control y maquinaria de gestión (permisos informáticos, sistema de lectura de matrículas, barreras de acceso, cargadores de vehículos eléctricos y seguro de responsabilidad civil). Además, también ofrecerá servicio de atención telefónica las 24 horas (la previsión es que no haya personal físicamente en el Niemeyer), pese a que el parking estará abierto de 7.30 a 24.00 horas.
La fundación del Niemeyer, que tiene una concesión demanial del Principado de la instalación (la administración pública pagó los 3,2 millones y cedió su uso a la gestora del complejo de la ría), se responsabiliza de “entregar instalaciones en condiciones adecuadas”, asumir costes de electricidad y limpieza, pagar 8.500 euros anuales por amortización de inversiones, mantener instalación eléctrica y coordinar apertura y cierre (o sea, Ruasa explota el aparcamiento, pero el dueño de la portería seguirá siendo el Niemeyer).
