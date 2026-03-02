Una excavadora abre camino en la fosa común de La Lloba para tratar de hallar más restos óseos de la represión franquista
Arqueólogos de la Universidad de Oviedo reanudaron este lunes la exhumación en la fosa común de Castrillón, que parte de una investigación basada en documentos históricos y testimonios orales
I. G.
Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oviedo retomó este lunes los trabajos de exhumación de la fosa común de La Lloba, en Castrillón. Una pala excavadora abrió esta mañana terreno para llevar a cabo después el trabajo más minucioso, con la esperanza de hallar más restos óseos de los ya encontrados a finales del pasado año.
El equipo liderado por Avelino Gutiérrez asegura que hallará más restos en este nuevo emplazamiento, más localizado, después de que en 2025 extrajeran fragmentos de un cráneo y un fémur, además de partes de un pie y unas botas con clavos.
Esta investigación está sustentada en informes de historiadores especialistas en Memoria histórica y sus trabajos en archivos, además de testimonios orales sobre ese enterramiento que las tropas franquistas utilizaron en los primeros compases de la posguerra en Asturias, en los últimos años de la década de los treinta del pasado siglo.
Una vez recabados los restos óseos, han de ser cotejados con el ADN de los familiares de los desaparecidos, que provenían en su mayoría del centro de torturas habilitado en aquella época en la Quinta de Pedregal, en Avilés.
