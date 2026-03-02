Gran despliegue de Emergencias por una falsa alarma en Avilés: confunden el polvo de una obra con humo y obligan a intervenir a los Bomberos

Falsa alarma en el centro de Avilés. Tres camiones de Bomberos y una furgoneta, así como varias dotaciones de la Policía Local, se desplazaron este lunes a la calle Pedro Menéndez tras recibir un aviso por un supuesto humo que emanaba de un conducto de ventilación procedente de un garaje.

El operativo, que contó con la participación de varias patrullas de la Policía Local, obligó a cortar el acceso a esta céntrica vía. Tras lograr acceder al garaje a través de un portal en la parte baja de la calle Bances Candamo, los efectivos de los Servicios de Emergencia comprobaron que no existía fuego alguno. Lo que en un principio parecía humo resultó ser, en realidad, polvillo procedente de una obra realizada recientemente en las instalaciones.

Afortunadamente, el incidente se saldó sin daños personales ni materiales. Los Bomberos utilizaron ventiladores para limpiar el conducto afectado y disipar el polvo acumulado. El despliegue se activó tras la llamada de una persona que se encontraba en una cafetería situada entre la plaza de La Merced y la calle Pedro Menéndez.

La operación de los Servicios de Emergencia generó gran revuelo en la zona, muy concurrido a primera hora de la tarde. Además, para garantizar la seguridad de viandantes y conductores, el acceso a Pedro Menéndez desde Emile Robin, regulado por un bolardo, permaneció cortado durante la intervención de los Bomberos.