La lucha de los estibadores de Avilés sigue: convocan una manifestación para el día 14 en la que participarán trabajadores de medio mundo
Los trabajadores aseguran que eliminar la rotación en la actividad portuaria pondría en riesgo su estabilidad salarial
S. F.
Los estibadores del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés mantuvieron este lunes su concentración delante de las oficinas de la Autoridad Portuaria (esta mañana, a partir de las 11.30 horas estarán en la plaza de España). El próximo día 14 está convocada una manifestación que partirá (a las 11.00 horas) de la plaza de Vaticano y a la que se han comprometido a acudir representantes de la estiba de puertos del norte de Europa y de la costa atlántica de Estados Unidos.
Los trabajadores reclaman la continuidad del sistema portuario. Aseguran que los CPE -su amortización es el motivo de la crisis en los muelles locales- llevan más de 30 años funcionando “con excelentes resultados económicos y de empleo”. Este punto de vista se contrapone al que mantuvo en LA NUEVA ESPAÑA el delegado en Avilés de Ership Alvargonzález, que anunció la disolución del de Avilés.
Dicen los estibadores que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no obliga a liquidar los CPE, sino que permite a las empresas abandonarlos si así lo desean. “Si una empresa quiere irse, que se vaya, pero no hay razón para cerrar el CPE”. Añadieron que el V Acuerdo Marco Estatal “no vulnera la libre competencia ni el acceso a la profesión” porque defienden que el acceso al CPE se realiza mediante convocatorias públicas.
A la propuesta de subrogación empresarial lanzada por las empresas, los estibadores contestan que la actividad portuaria es irregular y que eliminar la rotación pondría en riesgo la estabilidad salarial. “No queremos experimentos con nuestro futuro”, concluyen.
