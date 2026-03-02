Patio Patín se reanudará después de Semana Santa
El servicio que se presta sábados y domingos abrirá un nuevo proceso de licitación tras su última sesión
I. G.
Patio Patín celebró este pasado domingo su última edición en el patio del colegio El Quirinal. El Ayuntamiento ha movido ficha para licitar de nuevo este servicio después de que el club deportivo Avilés Patina no quisiera retomar el convenio municipal. Según destacaron este lunes fuentes municipales, el nuevo servicio con monitores de patinaje comenzará a prestarse después de Semana Santa.
Esta escuela de patinaje gratuita pensada para niños a partir de tres años se suele desarrollar en los patios de los colegios durante los fines de semana. Así, los sábados de 12.00 a 14.00 Patio Patín se desarrolla en el colegio de Versalles; los domingos, a la misma hora, se presta en el patio cubierto del centro público de El Quirinal.
