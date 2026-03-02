El PP acusa a Izquierda Unida de orquestar las protestas en el Pleno de Castrillón desde el inicio del mandato

"Toda esta situación viene organizada por Izquierda Unida desde el inicio del mandato del PP". El final del último pleno de Castrillón sigue trayendo cola. Soraya Casares, exconcejala de Izquierda Unida, quiso hacer, al finalizar la sesión, una pregunta al alcalde, Eloy Alonso. Sin embargo, la insistencia por parte de la exedil de grabar su pregunta hizo que la bancada del PP y la de Vox se levantase de sus asientos, dando por concluida la sesión. "No vamos a permitir que se imponga su criterio por encima de la normativa, de la secretaria municipal y el alcalde", esgrimen en el PP.

"En esta campaña participan tres o cuatro personas que son miembros, candidatos o exediles de la coalición para hacer oposición desde el público, ya que parece que no son capaces de hacerla mediante el grupo municipal. Están pleno tras pleno preguntando reiteradamente, critican y protestan las decisiones del alcalde para organizar el debate", señalan desde el PP, que apuntan que estas personas siguen "instrucciones refrendadas por la secretaria general del Ayuntamiento". "Todo es con el fin de convertir el pleno en una reunión asamblearia para grabarla y difundirla en redes sociales, faltando absolutamente al respeto a este órgano de representación política y sede de la democracia a nivel local", afirman.

El PP afirma que el alcalde, Eloy Alonso, «hace respetar las normas frente a las provocaciones», en relación a que «la exedil de IU, Soraya Casares, no atendió a las indicaciones de no grabar una pregunta» en el último pleno. Para IU, sin embargo, la «negativa» del alcalde a contestar la pregunta lanzada desde el público «no es un problema de normativa ni de orden, sino que es muestra de su deriva autoritaria». El PP defiende que la secretaria municipal alertó de que grabar la pregunta «incumple la normativa».