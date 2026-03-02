El PP de Avilés vaticina: "Va a acabar siendo la justicia la que determine cuántas y de qué cuantía son las irregularedes que se cometen en el Ayuntamiento"

“Va a acabar siendo la justicia la que determine cuántas y de qué cuantía son las irregularidades que se cometen en este ayuntamiento”, señaló este lunes Esther Llamazares, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés. “Yo entiendo que se está saltando la ley de manera permanente y, lógicamente, como no vamos a ser cómplices de todo ello, presentaremos alegaciones contra sus decisiones y que sean ellos, el gobierno, quienes determinen si van a tirar adelante con todas estas anomalías”, argumentó la edil, tras una semana de reiterados choques entre sociliastas y populares. La portavoz popular resumió con este vaticinio el final de la gestión ejecutiva del gobierno de Avilés que, según dijo, “ha vivido su primera semana negra”. “Digo ‘primera’ porque las que vendrán no serán mucho mejores que la pasada”, apuntó en referencia a la decisión de Mariví Monteserín de no atender la llamada de la Junta General del Principado para rendir cuentas sobre los reparos de la Sindicatura de Cuentas al informe de fiscalización del Consistorio en 2022, del trabajo parejo del Ayuntamiento y el Real Avilés Industrial, de la aprobación de presupuesto de la Mancomunidad en un pleno que “llevaba más de un año sin reunirse”. Además, comentó el nuevo juicio de los asesores (la parte social había denunciado que una serie de estos asesores trabajaban como funcionarios y no como asesores).

Comparecencia

“Creo que ya estamos en un punto de no retorno”, justificó la concejala popular. “Empezamos con el ejercicio de escapismo de la Alcaldesa, que está empeñada en explicar que el informe de la Sindicatura de Cuentas no es lo que dice el PP, pero es que no hace falta que lo diga el PP: lo dice el Síndico, que es una voz neutral”, determinó Llamazares. “Lo que tenía que haber hecho la Alcaldesa es dar cuenta y explicarlo justamente donde correspondía que era en la Sindicatura de Cuentas”. Lo del “escapismo” lo dijo en su negativa a presentarse en la comisión de Hacienda de la semana pasada: “Un sí, pero no, que le cambiasen fechas, que problemas de agenda, cuando en realidad lo que estaba tratando de hacer es no ir”.

Rechazó también la argumentación de Luis Ramón Fernández Huerga, el secretario de Organización de la FSA. Dijo que Monteserín “ni se esconde, ni se arrodilla”. “Esconderse, sí: para no esconderse lo ha hecho exactamente mal. Y lo de arrodillarse, pues hombre, yo creo que ya es un nivel de soberbia extraordinario decir eso: dar explicaciones a los ciudadanos no es arrodillarse”. Y por eso volvió a recalcar: “Para que su excelencia se sienta más cómoda solicitaremos que comparezca en el Pleno municipal: esta es su casa, su ciudad y sus ciudadanos”.

Real Avilés

Llamazares acusó a los socialistas de tratar de hacer “todo tipo de filibusterías” para “evitar dar respuestas a lo que el Partido Popular quería tratar en ese pleno” del Real Avilés de la semana pasada. “En primer lugar, plantearon un orden del día que para nada era el que nosotros solicitábamos. Tuvimos que presentar un recurso: el PP no rectificó nada, el PP interpuso un recurso de reposición para denunciar que el orden del día no era el que habíamos solicitado y que queríamos que el pleno se celebrara en base a lo que habíamos solicitado”.

Luego explicó que han solicitado todos “los expedientes que tengan que ver con el Real Avilés Industrial. Y no de ahora, de todos los tiempos”, dijo Llamazares. “Ahora vamos a estudiar en profundidad lo que ha venido pasando en la historia y dado que no les gusta dar cuenta, pues ahora tendrán que darla de manera exclusiva”, destacó la portavoz.

Juicio de los asesores

El PP también habló de un nuevo juicio sobre los asesores (una sentencia judicial obliga al Ayuntamiento a cesar a los asesores que estaban actuando en calidad de funcionarios). “Esa sentencia nunca se llevó a cumplir y esta semana hemos sabido que se celebró un juicio y que ahora esperaremos con mucha expectación”, señaló Llamazares.

Mancomunidad

Llamazares denunció también que el plenario de la Mancomunidad se convocó de manera “irregular”: con un orden del día “acelerado” y “sin enviar la documentación reglamentaria”, dijo Llamazares. “Como decidieron aprobar ese presupuesto sin toda esta información pues lógicamente presentaremos alegaciones al mismo. Primero porque es un montante económico muy importante. Segundo, porque a nuestro modo de ver esto no es una forma ni real ni lícita, ni moral de gestionar absolutamente ningún recurso público dinero de los ciudadanos. Y luego, a mayores, porque no vamos a ser cómplices de este oscurantismo”.