El PP de Castrillón justifica su rechazo a la tasa turística: "Sin hemos hecho una bajada histórica del IBI no vamos a defender algo así"

"Si nuestras medidas están siendo, por ejemplo, bajada histórica del IBI, no vamos a defender una tasa innecesaria y mal planteada". Nuria González-Nuevo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castrillón, ha salido al paso de las críticas del PSOE al respecto del apoyo popular a una moción de Vox sobre la tasa turística en el concejo. "El PP regional, de forma general, está en contra de esta tasa. De todas formas nosotros siempre defenderemos los intereses de Castrillón por encima de los del partido en caso de conflicto, algo que en este caso no hay", señala la teniente de alcalde.

González-Nuevo critica que tanto el PSOE como Izquierda Unida "han permitido, sin rechistar, la marginación más absoluta de Castrillón en los presupuestos regionales por parte del gobierno del Principado". La popular también hace mención a la negociación de los presupuestos del concejo con Vox, asegurando que "tendremos en cuenta muchas de las propuestas que han hecho desde el PSOE, porque están también en nuestro programa".

Todo eso llega tras las palabras de Iván López, que afirmó que el PP «está entregado a Vox». Los socialistas denuncian que el rechazo preventivo a una tasa turística presentado por Vox ejemplifica «una sumisión ideológica que tiene consecuencias directas en la gestión del concejo». «Mientras el PP de Oviedo rechazó la moción de Vox por considerarla postureo ideológico al tratarse de algo que ni siquiera existe, en Castrillón prefieren apoyarla y sumarse al circo de Vox», indicaron los socialistas, que no dudaron en afirmar que «las llaves del Ayuntamiento no las tiene el alcalde, sino Vox, que dicta con quién se puede negociar».