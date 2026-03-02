El PP de Gozón, en la UCI: dimiten otras dos concejales y ya son cinco los ediles que abandonan el grupo municipal que ganó las últimas elecciones

La crisis interna del PP de Gozón se agrava aún más. Dos de los cuatro representantes que le quedan al partido en la Corporación presentaron esta mañana su dimisión como concejalas. Se trata de Adelaida Velarde y María Jesús Fernández. Ambas han entregado su acta; es decir, sus puestos tendrán que ser ocupados por los siguientes de la candidatura con la que los populares concurrieron en las pasadas elecciones. Actualmente, el grupo municipal del PP, a falta de las nuevas incorporaciones, solo mantiene a Ángela Ochoa y a Sergio Heres.

El PP de Gozón afronta los últimos compases del invierno con serias dificultades. Y todo ello pese a que en las elecciones municipales de 2023 fue el partido más votado, consiguiendo alcanzar siete concejales pese a haber logrado solo tres en comicios de 2019. María Jesús Fernández y Adelaida Velarde presentaron su dimisión por registro poco después del mediodía de este lunes. Lo hicieron justo una semana después de que Jorge Calderón presentara su renuncia a seguir como concejal del PP, eso sí, para pasarse al grupo de no adscritos y seguir la senda abierta por Florentino Cuétara y Patricia Suárez, que ya habían tomado el mismo camino el pasado viernes 20. Así las cosas, la decisión de Velarde y Fernández acalla los rumores de la última semana, ya que en los mentideros políticos y también en plena calle se hablaba de que, más tarde o más temprano, iban a acabar dimitiendo. En total, en poco más de una semana, el grupo municipal del PP ha saltado por los aires: tres concejales al grupo de no adscritos y dos dimisiones de un total de siete ediles.

Estas no han sido las únicas dimisiones en el seno del grupo municipal del PP. La primera ya ocurrió en el primer Pleno del mandato: Bernardo Mancho, que concurrió en el número 2 de la lista, renunció a su puesto de edil por "incompatibilidad al ser funcionario municipal". Ángela Ochoa, la actual portavoz, recogió cogió el testigo en el salón de Plenos. En abril de 2024, Ramón Braña, que había sido el candidato, renunció al acta por incompatibilidad laboral al aceptar una oferta de trabajo en Portugal; fue sustituido por Jorge Calderón, desde la semana pasada, no adscrito. Tras un tiempo de paz aparente, en otoño de 2025, Cristino González, que llevaba de portavoz seis meses, entregó su acta y le sustituyó Adelaida Velarde, que ha presentado su dimisión este lunes. Desde junio de 2023, solo un edil del PP se mantiene en su puesto: Sergio Heres, que ocupaba el puesto número siete en la lista electoral.

La diferencia entre estas dos últimas dimisiones y las tres anteriores está en que, a priori, el PP mantendrá sus votos en el Pleno, ya que las dos ediles renuncian al acta; es decir, abandonan el Ayuntamiento. Eso sí, el PP afronta otro problema: dado el alto número de renuncias en lo que va de mandato, la lista electoral ya ha "corrido" hasta el número 13, que fue, precisamente, el que ocupó Adelaida Velarde, recién dimitida. Es decir, las personas que suplan a las dos ediles dimisionarias son personas que, ni por asomo, pensaban formar parte de la corporación. Cabe destacar que las listas electorales en municipios como Gozón están formadas por 17 personas (tantos como miembros de la corporación municipal) más tres reservas; en total, veinte personas. El margen es cada vez menor.

Según ha podido saber este periódico, la número 14, María Teresa Álvarez, que ya fue edil en anteriores mandatos, ha rechazado sentarse en el salón de plenos. Por el momento, queda conocer la respuesta de los tres últimos de la candidatura, que son Celso Fernández Roces, Noelia Alonso y Jairo García Fernández, para saber si aceptan formar parte de la Corporación. En caso negativo, también cabe otra remota posibilidad: que los dos puestos vacantes en el PP sean ocupados por los miembros de la lista en calidad de reservas: Sonia María Moro, María Montserrat Iglesias o Marcos Castañeda.

Comunicado del PP

El PP de Gozón ha querido agradecer a María Jesús Fernández y Adelaida Velarde, que han presentado su dimisión como concejalas, “su lealtad al proyecto defendido en el Ayuntamiento de Gozón y al partido”. El partido explica en un comunicado que la decisión de ambas ahora exediles se debe a “motivos personales”.

“Queremos mostrar también apoyo a Fernández y Velarde, y respeto máximo a los motivos personales que les han llevado a dar este difícil paso: Ambas continuarán trabajando por nuestro concejo desde la junta local del PP, como siempre han hecho: siendo ambas representantes esenciales de la misma”, expresaron desde el partido.

El PP de Gozón asegura en el citado comunicado que continúa “con paso firme, con un equipo unido y con un proyecto centrado en la defensa de aquellas iniciativas que los vecinos y vecinas merecen, y que son claves para que Gozón recupere el lugar que le corresponde en Asturias”. “Mantenemos una línea de avance sólida, seria y cercana con los gozoniegos ya de cara a las próximas elecciones”, concluyeron.