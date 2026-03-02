Quejas por la demora en cubrir dos bajas en la escuelina de El Quirinal

Tras las quejas de familias de los alumnos de la escuelina de El Quirinal por las bajas sin cubrir, educadoras, padres y personal del Ayuntamiento mantuvieron este lunes una reunión en la que desde el Consistorio se transmitió que el proceso de contratación para los dos puesto pendientes de cubrir estaba en trámite. Según asistentes a la reunión, se señaló al Principado como el causante de esta demora. Asimismo, tanto personal muncipal como familias acordaron pedir una nueva reunión, en esta ocasión con la presencia del concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, y también de Noé Vega, edil de Recursos Humanos.

El pasado mes de noviembre, la dirección de la escuelina de El Quirinal se vio en la obligación de reducir el horario de apertura ante la falta de personal. Fuentes municipales señalan que la plantilla actual cubre los ratios de educadoras por aula exigidos por la normativa y se descarta por el momento tener que aplicar de nuevo recortes en el servicio.