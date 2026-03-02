Uno de los restaurantes más al norte de España obtiene el premio gastronómico "Platos de Oro": "Tiene mucha calidad"

La Cofradía "Platos de Oro" de Radio Turismo ha distinguido la trayectoria diferentes negocios hosteleros desde 1984. Estos galardones gastronómicos, los más antiguos de España, han elegido Gozón para su edición regional de este año. La lectura del fallo a los tres premiados, que son el restaurante ovetense Doña Concha, el restaurante Casa Adela de Langreo y el Gernika luanquín, tuvo lugar en el Ayuntamiento del concejo, en un acto en el que estuvo presente el alcalde, Jorge Suárez, y Justo García, presidente de la cofradía "Gastrónomos del Yumay", además de Carlos Guardado, el comendador regional de la Cofradía, y Amanda Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas y chambelán de la Cofradía. Este año, como novedad, en los galardones también se premiará la carrera de uno de los establecimientos con mayor solera del concejo, el restaurante Casa Maravilla de Ferrero. En su caso se llevará el "premio especial a toda una vida".

Por la izquierda, Justo García, Carlos Guardado, Jorge Suárez y Amada Álvarez / N. M.

"Con Casa Maravilla no puedo ser objetivo, hay una gran carga emocional. Nací al lado del restaurante, me crié con Pepe, el marido de Tere, que es la que lo lleva ahora. Tienen un restaurante que es una maravilla, cualquiera que va a comer ahí sabe la calidad que hay", detalló Suárez, que califica a María Teresa González, la actual dueña del negocio, como "una gran profesional y una gran persona". "Me alegro muchísimo de que se le entregue este premio y que, además, se recoja en nuestro municipio", subrayó.

La misma felicidad por la designación del premio la sentía Álvarez. "Que sea el primer año que se entrega un premio así y le toque a una guisandera nos pone contentísimos, es más especial", indicó la presidenta del Club de Guisanderas, que aseguró que Casa Maravilla "es el mejor sitio para comer arroces de Asturias".

La entrega de premios, tanto el de Casa Maravilla como el de los otros tres restaurantes galardonados con el "Plato de Oro", se efectuará el próximo 10 de marzo en el Museo Marítimo de Luanco. En el acto intervendrá Pepa Sanz, cronista oficial de Avilés y catedrática de historia por la Universidad de Oviedo, que hablará de "Comer lo que hay en casa, las tarteras de los pescadores y obreros".También intervendrá Ana Isabel Fernández, alcaldesa de Navia, lugar que acogerá la entrega de los "Platos de Oro" del próximo año.