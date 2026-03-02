La Semana Santa y el campeonato de duatlón anticipan un lleno hotelero en Avilés: "Se está reservando con bastante antelación"

"El 81 por ciento de los alojamientos ya no está disponible en nuestra web para esas fechas". Este es el mensaje que advierte en una conocida plataforma de gestión hotelera de la alta ocupación en Avilés para la próxima Semana Santa, concretamente en una búsqueda para los días festivos de abril. Para unos días antes, el fin de semana del 28 de marzo, la cosa pinta peor para quien todavía no tiene habitación reservada en la ciudad: "El 96 por ciento ya no está disponible". Esta última fecha coincide con la celebración en Avilés del Campeonato de Asturias de Duatlón en Avilés, dentro de la jornada del Campeonato de España cadete, juvenil, junior y relevos mixtos de talentos, que se celebra entre el 28 y el 29 de marzo.

Los datos de esta plataforma de gestión de reservas están alineados con los registrados por los directivos de hoteles de la comarca. Daniel Rodríguez, del Zen Balagares, lo confirma: "Salvo que haya un factor como meteorología muy adversa, se espera una Semana Santa con los días festivos (jueves, viernes) e incluso el sábado con ocupaciones cercanas al cien por ciento, con precios medios considerablemente más altos que el resto de la semana santa y con estancias medias más largas. Además, el fin de semana previo es el campeonato de duatlón y se espera también rozar el lleno".

¿Y el verano? "En la misma linea, aún es muy pronto para hacer valoración, pero la previsión es seguir creciendo, ya no tanto en porcentaje de ocupación porque, ya de por sí se espera altísimo, sino en precio medio", apunta. La fórmula de los ingresos hoteleros es muy clara: número de habitaciones por precio de cada habitación vendida. "Entonces no se trata solamente de vender más, que está bien vender más, sobre todo en aquellas épocas en las que no conseguimos llenar. Pero si en estas épocas, como la temporada alta, que el llenar es relativamente fácil, podemos decirlo siempre entrecomillado, el objetivo ya no es solamente llenar. Habiendo mayor demanda tenemos que ser capaces de trasladarlo a los precios y yo creo que sí que se está haciendo con los datos que barajamos", explica ya el pasado verano Rodríguez.

Konchy Gómez, del Hotel Palacio de Avilés, Affiliated by Meliá, coincide con Rodríguez en que las reservas para la próxima Semana Santa "llevan buen ritmo". La época estival anticipa buen sabor de boca. Se explica: "Está reservándose con bastante anticipación, y fechas como la del eclipse (12 de agosto) ya estan llenas desde el año pasado. El resto están cogiendo muy buen ritmo de reservas".

Del cinco estrellas al camping

Y de un hotel de cinco estrellas a un camping, el de Las Gaviotas de Santa María del Mar, en Castrillón, pero con las mismas previsiones que llaman al optimismo: "Las reservas para Semana Santa van muy bien, la Oviedo Cup (del 1 al 5 de abril) también ayuda mucho. Si el tiempo acompaña esperamos que sea muy buena", afirma Laura Arias, gerente del establecimiento.

En el hotel Alda Palacio Valdés las sensaciones también son buenas. "Para Semana Santa la gente ha empezado a animarse con las reservas y la previsión para el Alda Palacio Valdés es tener una medida de 95 por ciento de ocupacion, lleganod al cien por ciento viernes y sábado", precisan desde la cadena hotelera.

Avilés anticipa asi una Semana Santa larga, que dará comienzo con el Duatlón a finales de marzo. Y un verano al menos como el de 2025, que ya fue sobresaliente en la ciudad, con reservas ya anticipadas a diferencia de años atrás, cuando en la ciudad destacaban las reservas "del momento".