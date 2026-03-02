La Universidad de Oviedo retoma la búsqueda de restos de víctimas de la represión franquista en la fosa común de La Lloba

Los trabajos de exhumación en la fosa común de La Lloba continúan este lunes tras el parón invernal. Las labores del equipo arqueológico de la Universidad de Oviedo, dirigido por Avelino Gutiérrez, se desarrollarán ahora en una zona concreta, más localizada, donde esperan encontrar más restos óseos de víctimas de la represión franquista de los últimos años treinta del siglo XX, principalmente.

La excavación arqueológica parte ahora de los resultados hallados en los últimos días de trabajo del pasado año, cuando localizaron primero restos de huesos de pies y unas botas "claveteadas", además de fragmentos de un cráneo y un fémur. "Casi seguro que esos restos óseos no son de la misma persona", señala Gutiérrez. Esos restos están siendo analizados para ser cotejados posteriormente con el ADN de las familias de los desaparecidos.

Los arqueólogos entienden que los trabajos a ejecutar en las próximas semanas son "diferentes" a los de meses pasados. El simple hecho de haber obtenido resultados en dos meses de excavación previos anima al equipo de Gutiérrez: "Seguro que vamos a encontrar más". La tarea desarrollada hasta la fecha dio lugar a varias pistas sobre el lugar de enterramiento. A partir de ahora, los especialistas trabajarán en un espacio que abarca unos diez metros lineales y con unas dimensiones de entre cuatro o cinco metros cuadrados, que es el terreno situado entre los sondeos ya realizados en los últimos meses de 2025.

Gutiérrez y su equipo trabajan con previsión, aunque destacan que hasta la obtención de resultados no se pueden determinar certezas. "Podemos estar hablando de que el enterramiento puede contar con una veintena de cuerpos", señala el responsable de la excavación avalada por el Principado y la Dirección General de Memoria Democrática de Asturias.

La fosa común de La Lloba está directamente relacionada con la Quinta de Pedregal, que era un centro de torturas y cárcel donde retenían a los republicanos después de que Asturias cayera en manos de las tropas franquistas, a partir del día 20 de octubre de 1937. El grueso de las víctimas que acabaron enterradas en ese núcleo castrillonense procedía de Avilés, de acuerdo a los testimonios y las investigaciones que han dado lugar a esta intervención arqueológica. Los trasladados desde Avilés a La Lloba solían producirse en camiones; otros, los detenidos de las zonas más cercanas, de los concejos de Castrillón y Soto del Barco, los llevaban a pie, como rezan algunos relatos recopilados por los historiadores y las familias de los desaparecidos.