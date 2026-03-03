La Alcaldesa explicará en el Pleno, "a petición propia", cómo el Ayuntamiento incorporó las recomendaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas

Mariví Monteserín, la Alcaldesa de Avilés, trasladó este martes a los servicios municipales correspondientes “su interés por incluir un punto en el orden del día del próximo Pleno Municipal Ordinario” para poder explicar “los pasos que el Ayuntamiento de Avilés ha dado para incorporar las recomendaciones expresadas por la Sindicatura de Cuentas en el informe de fiscalización financiera correspondiente al ejercicio 2022”.

Esta petición, señala un comunicado oficial, la ha llevado a cabo la regidora “a petición propia”. Este pasado lunes, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Esther Llamazares, había acusado a Monteserín de protagonizar una maniobra de escapismo: “Está empeñada en explicar que el informe de la Sindicatura de Cuentas no es lo que dice el PP, pero es que no hace falta que lo diga el PP: lo dice el Síndico, que es una voz neutral”, determinó Llamazares. “Para que su excelencia se sienta más cómoda solicitaremos que comparezca en el Pleno municipal: esta es su casa, su ciudad y sus ciudadanos”.

Monteserín, este martes, hizo suyo el mismo argumento: "Es aquí, en el Pleno Municipal, donde se tienen que abordar los asuntos municipales. Ya he manifestado mi reconocimiento a la labor que desempeña la Sindicatura de Cuentas en la fiscalización del cumplimiento financiero de las entidades locales y daré cuenta de cómo este Ayuntamiento siempre ha tenido presentes todas las recomendaciones que la Sindicatura refleja en sus informes. Defendí y defiendo la autonomía de las entidades locales y por eso será en el Ayuntamiento de Avilés donde se detallarán las apreciaciones que la Sindicatura de Cuentas reflejó en su informe. Un informe que, no hay que olvidar, emite una opinión favorable con salvedades, es decir, con recomendaciones técnicas que, en todo caso, ya se han ido incorporando en este Ayuntamiento con ese objetivo de transparencia siempre presente", explicó la Alcaldesa.

La postura de Izquierda Unida

Agustín Medina, de la parte de Izquierda Unida (IU) de Cambia Avilés (CA) (es teniente de alcalde de Avilés), manifestó su apoyo a Monteserín: “Nos parece bien que la Alcaldesa no haya comparecido en la Junta en defensa de la autonomía municipal”, subrayó.

Y luego cargó contra Llamazares. Dijo que está “enfangando” la vida política avilesina “solamente por una cuestión electoral: para repetir como candidata de su partido en las próximas elecciones”.

Rechazó las acusaciones de la portavoz de los populares de que el Ayuntamiento de Avilés (según el criterio de Llamazares, el gobierno municipal “se está saltando la ley de manera permanente”): “Estas son acusaciones muy graves, como también es muy grave que reclame la documentación del Real Avilés con el secretario como fedetario”, denunció el también concejal de Servicios Sociales. “En el Pleno al que no acudió ella se explicó todo con todo detalle y en un ambiente de sano debate”, recalcó (se refirió al del jueves pasado).