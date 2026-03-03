Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña: "Doy ánimos al PP de Asturias, que superará una época en la que no ha conseguido ponerse al frente"

"Quiero dar ánimos al PP de Asturias, ya que afronta una nueva etapa que deja atrás una época en la que el PP no ha conseguido ponerse al frente". Así comenzó el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, la presentación de su libro en Avilés, "A calzón quitao. España, Cataluña y el PP". Se trata de un ensayo político que trata temas como el "problema de Cataluña" y las estrategias del nacionalismo independentista en el país. Y es que Fernández asegura estar "seriamente preocupado por la situación de España, pues estoy convencido de que hay una operación política en España para acabar legalizando la autodeterminación".

"Con este libro hago un ejercicio muy poco común en la política, que es la autocrítica", dice. "Aquí hablo de por qué le cuesta cuajar al Partido Popular en Cataluña y de mis errores. Me meto en charcos a conciencia", cuenta al mencionar que se trata de un volumen que causó "mucha polémica, antes más que ahora". En definitiva, explica el dirigente del PP catalán que "no es un libro muy habitual entre los políticos profesionales" pues el líder de los populares catalanes fue crítico con la izquierda y con los independentistas pero también con su propio partido.

El coloquio estuvo presentado por la presidenta del PP en Avilés, Estefanía Rodríguez, quien calificó el libro como "no solo un análisis político, sino que se trata de un testimonio personal de los principios constitucionales". Asegura que "Alejandro Fernández demuestra en él dos cualidades: coraje y valentía. Por defender la unidad de España y alzar la voz mientras otros optan por callar".

"Hablar de Cataluña es sinónimo de resistencia, respeto, lealtad y convicción democrática", define Rodríguez, pues "Alejandro demuestra que ve el servicio público como deber, no como compromiso".

"A calzón quitao. España, Cataluña y el PP" es un libro que trata sobre el nacionalismo en Cataluña, pero que sirve para que "la gente de todo el país se dé cuenta de cómo ha ido destruyendo a nuestra comunidad autónoma y que reflexionen sobre ello con el objetivo de que no le pase lo mismo a las demás".