Avilés conmemora el 8M con la obra de teatro "Luchadoras" en la Factoría Cultural

Avilés se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Dentro del programa de actividades de la ciudad por el 8M, la Factoría Cultural acoge la representación de "Luchadoras", una obra de teatro que pone en relieve la violencia hacia la mujer en la sociedad mexicana. Será el viernes 13 de marzo a las 18.30 horas y la entrada es gratuita. Se pueden recoger hasta dos por persona, hasta completar aforo, en el mismo centro desde este miércoles de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Utilizando el mundo de la lucha libre mexicana, la obra trata la situación de la mujer en su sociedad y las violencias a las que están expuestas en su día a día. Cuenta la historia de Mara, una luchadora que lleva años sin poder avanzar en su profesión porque nunca se somete a las reglas de sexualización de la lucha libre femenina.

Se trata de un monólogo unipersonal, escrito, dirigido e interpretado por Carla Novi. En la representación, busca mostrar la lucha de las mujeres mexicanas por "ser escuchadas, libres, caminar solas por la noche y sin miedo. Pero en un país donde los feminicidios y las desapariciones forzadas son parte del día a día, la lucha es compleja y se enmaraña de estructuras corruptas y violentas que enredan a las víctimas y pueden llevarlas al límite".

Noticias relacionadas

Además, al terminar la función, Novi realizará un coloquio con el público con el objetivo de profundizar sobre los temas expuestos en la obra, como la violencia de género y los feminicidios. Asimismo, se busca abrir un diálogo en el cual todas las personas presentes pueden expresar e intercambiar opiniones, impresiones y reflexiones después de ver la obra.