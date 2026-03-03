Avilés convoca la sexta edición de su Concurso de Microrrelatos por el Día del Libro
El plazo está abierto hasta el 31 de marzo y mantiene cuatro categorías con premios de lotes de libros
M. O.
Avilés celebrará un año más su Concurso de Microrrelatos con motivo del Día internacional del Libro el próximo 23 de abril. La red de Bibliotecas Municipales mantiene en su sexta edición las cuatro categorías habituales: de 6 a 8 años, de 9 a 12 años, de 13 a 18 años y mayores de 18 años. Los participantes podrán presentar sus obras hasta el martes 31 de marzo a las 23.59 horas, siendo obligatoriamente originales e inéditas y que no hayan recibido ningún premio anteriormente.
El fallo del jurado se hará público el 23 de abril y se entregarán cuatro premios, uno por categoría, consistentes en lotes de libros.
Pueden estar escritos tanto en castellano como en asturiano y deben incluir la palabra "libro", con una extensión máxima de 200 palabras incluyendo el título. Es necesario escribirlo en un procesador de textos compatible con Microsoft Word y la tipografía debe ser Times New Roman en tamaño 12 e interlineado sencillo. Las obras se presentarán a través de correo electrónico a la dirección mtpasarin@aviles.es, indicando en el asunto "VI CONCURSO DE MICRORRELATOS DÍA DEL LIBRO".
Dentro del mensaje se deberán incluir dos documentos adjuntos. En el primero debe estar el microrrelato y el seudónimo, mientras que el segundo debe informar sobre los datos personales del autor: título del microrrelato, seudónimo, nombre y apellidos, edad, categoría en la que concursa, dirección, teléfono y correo electrónico.
En las bases se establece que los autores de las obras ganadoras y finalistas ceden los derechos de reproducción y comunicación pública a la organización, que podrá usarlas para sus propios fines, incluida la publicación haciendo constar siempre la autoría.
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
- Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
- Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
- El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
- Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior