Avilés convoca la sexta edición de su Concurso de Microrrelatos por el Día del Libro

Avilés celebrará un año más su Concurso de Microrrelatos con motivo del Día internacional del Libro el próximo 23 de abril. La red de Bibliotecas Municipales mantiene en su sexta edición las cuatro categorías habituales: de 6 a 8 años, de 9 a 12 años, de 13 a 18 años y mayores de 18 años. Los participantes podrán presentar sus obras hasta el martes 31 de marzo a las 23.59 horas, siendo obligatoriamente originales e inéditas y que no hayan recibido ningún premio anteriormente.

El fallo del jurado se hará público el 23 de abril y se entregarán cuatro premios, uno por categoría, consistentes en lotes de libros.

Pueden estar escritos tanto en castellano como en asturiano y deben incluir la palabra "libro", con una extensión máxima de 200 palabras incluyendo el título. Es necesario escribirlo en un procesador de textos compatible con Microsoft Word y la tipografía debe ser Times New Roman en tamaño 12 e interlineado sencillo. Las obras se presentarán a través de correo electrónico a la dirección mtpasarin@aviles.es, indicando en el asunto "VI CONCURSO DE MICRORRELATOS DÍA DEL LIBRO".

Dentro del mensaje se deberán incluir dos documentos adjuntos. En el primero debe estar el microrrelato y el seudónimo, mientras que el segundo debe informar sobre los datos personales del autor: título del microrrelato, seudónimo, nombre y apellidos, edad, categoría en la que concursa, dirección, teléfono y correo electrónico.

Noticias relacionadas

En las bases se establece que los autores de las obras ganadoras y finalistas ceden los derechos de reproducción y comunicación pública a la organización, que podrá usarlas para sus propios fines, incluida la publicación haciendo constar siempre la autoría.