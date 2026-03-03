El parking del Niemeyer, más cerca de abrir sus puertas al público en Avilés con tarifas "atractivas e incentivadoras"

"En un primer periodo se analizarán las diferentes tarifas que serán aplicadas, pero deben ser atractivas e incentivadoras del uso de este aparcamiento", señala Manuel Campa, concejal de Desarrollo Económico, sobre el nuevo parking del Centro Niemeyer, que cada vez está más cerca de abrir sus puertas. El Consejo de Administración de Ruasa ha aprobado el convenio de colaboración entre la propia Ruasa, el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación Centro Niemeyer para la explotación del aparcamiento subterráneo del centro. "Es un acuerdo buscado durante tiempo y que se ve por fin realizado", celebra el socialista.

Según explica Campa, el acuerdo contempla que el parking estará abierto, de manera continua, "con un horario, en principio, de 7.30 de la mañana a 23.59 horas". Eso sí, este horario se irá ajustando "a las demandas de la propia actividad del Centro Niemeyer".

Antes de la apertura, Ruasa tendrá que invertir 168.000 euros en equipamiento, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. "En los próximos días se procederá a la licitación de los elementos necesarios para la apertura de este parking, como son el software, cámaras de seguridad, cableado y una limpieza genérica que debe hacer el propio Centro Niemeyer", detalla Campa, que garantiza que "las tarifas deben ser atractivas e incentivadoras del uso del aparcamiento".

Noticias relacionadas

La Fundación Centro Niemeyer, que tiene una concesión demanial del Principado de la instalación (la administración pública pagó los 3,2 millones y cedió su uso a la gestora del complejo de la ría), se responsabiliza de “entregar instalaciones en condiciones adecuadas”, asumir costes de electricidad y limpieza, pagar 8.500 euros anuales por amortización de inversiones, mantener la instalación eléctrica y coordinar apertura y cierre (o sea, Ruasa explota el aparcamiento, pero el dueño de la portería seguirá siendo el Niemeyer).