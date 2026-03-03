El Baloncesto Castrillón presume de cantera: once equipos para 110 jugadores

El Baloncesto Castrillón presume de cantera. El pasado domingo el polideportivo de Piedras Blancas acogió la presentación de los once equipos que forman la estructura del club, desde los benjamines hasta el equipo senior. Cabe destacar que, además, el conjunto castrillonense, cuenta con representación en la liga Equal gracias a la colaboración con el colegio San Cristóbal.

El Baloncesto Castrillón lo forman, en la actualidad, unos 110 jugadores, además de contar con diez entrenadores. Durante el acto se reconoció la carrera de Fran Garrido, técnico del club que esta campaña cumple treinta años dirigiendo a distintos equipos de cantera del cuadro castrillonense.

"Queremos felicitar a Fran Garrido por su merecido reconocimiento y al Club por llevar con orgullo el nombre de Castrillón y por fomentar este deporte que tanto valoramos", subrayan desde el Ayuntamiento.