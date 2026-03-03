Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Baloncesto Castrillón presume de cantera: once equipos para 110 jugadores

El club homenajeó a Fran Garrido, entrenador de la cantera durante treinta años

Foto de familia de los jugadores del club Baloncesto Castrillón.

Foto de familia de los jugadores del club Baloncesto Castrillón. / A. C.

N. Menéndez

El Baloncesto Castrillón presume de cantera. El pasado domingo el polideportivo de Piedras Blancas acogió la presentación de los once equipos que forman la estructura del club, desde los benjamines hasta el equipo senior. Cabe destacar que, además, el conjunto castrillonense, cuenta con representación en la liga Equal gracias a la colaboración con el colegio San Cristóbal.

El Baloncesto Castrillón lo forman, en la actualidad, unos 110 jugadores, además de contar con diez entrenadores. Durante el acto se reconoció la carrera de Fran Garrido, técnico del club que esta campaña cumple treinta años dirigiendo a distintos equipos de cantera del cuadro castrillonense.

Noticias relacionadas

"Queremos felicitar a Fran Garrido por su merecido reconocimiento y al Club por llevar con orgullo el nombre de Castrillón y por fomentar este deporte que tanto valoramos", subrayan desde el Ayuntamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  2. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  3. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  4. Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
  5. Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
  6. Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
  7. El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
  8. Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior

Gozón acogerá en mayo su primer Raider motociclista de Moteros Norteños con salida y meta en Luanco

Los trabajadores del Puerto en huelga trasladan su protesta al Parche al grito de "la estiba no se vende, la estiba se defiende"

Los trabajadores del Puerto en huelga trasladan su protesta al Parche al grito de "la estiba no se vende, la estiba se defiende"

Juan Echanove, Sergio Peris-Mencheta y Ana Torrent regresan a Avilés con sus últimos espectáculos

Juan Echanove, Sergio Peris-Mencheta y Ana Torrent regresan a Avilés con sus últimos espectáculos

El Baloncesto Castrillón presume de cantera: once equipos para 110 jugadores

El Baloncesto Castrillón presume de cantera: once equipos para 110 jugadores

Avilés conmemora el 8M con la obra de teatro "Luchadoras" en la Factoría Cultural

Avilés conmemora el 8M con la obra de teatro "Luchadoras" en la Factoría Cultural

Avilés convoca la sexta edición de su Concurso de Microrrelatos por el Día del Libro

Avilés convoca la sexta edición de su Concurso de Microrrelatos por el Día del Libro

El PP de Castrillón justifica su rechazo a la tasa turística: "Si hemos hecho una bajada histórica del IBI no vamos a defender algo así"

El PP de Castrillón justifica su rechazo a la tasa turística: "Si hemos hecho una bajada histórica del IBI no vamos a defender algo así"

Identidades en tránsito: autonomía, salud mental y racionalidad jurídica

Tracking Pixel Contents