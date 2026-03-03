CC OO acusa a la dirección de Azsa de "inoperante" para solucionar los problemas de la fábrica

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) lamenta “la inoperancia de la dirección para solucionar los problemas de falta de plantilla que tiene la compañía”, señalaron desde la sección sindical. “En la última reunión, no presentaron ni una sola medida para paliar los problemas que denunciamos y que son evidentes”, continuaron desde la sección. Por esta razón, el sindicato (que sigue los criterios de dos asambleas de trabajadores) mantienen su convocatoria. La concretarán a lo largo de las próximas semanas.