Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

CC OO acusa a la dirección de Azsa de "inoperante" para solucionar los problemas de la fábrica

Instalaciones de Asturiana de Zinc

Instalaciones de Asturiana de Zinc / MARA VILLAMUZA

S. F.

San Juan del Nieva

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) lamenta “la inoperancia de la dirección para solucionar los problemas de falta de plantilla que tiene la compañía”, señalaron desde la sección sindical. “En la última reunión, no presentaron ni una sola medida para paliar los problemas que denunciamos y que son evidentes”, continuaron desde la sección. Por esta razón, el sindicato (que sigue los criterios de dos asambleas de trabajadores) mantienen su convocatoria. La concretarán a lo largo de las próximas semanas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  2. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  3. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  4. Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
  5. Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
  6. Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
  7. El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
  8. Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior

CC OO acusa a la dirección de Azsa de "inoperante" para solucionar los problemas de la fábrica

CC OO acusa a la dirección de Azsa de "inoperante" para solucionar los problemas de la fábrica

La Alcaldesa explicará en el Pleno, "a petición propia", cómo el Ayuntamiento incorporó las recomendaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas

La Alcaldesa explicará en el Pleno, "a petición propia", cómo el Ayuntamiento incorporó las recomendaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas

Izquierda Unida critica que la "cercanía que prometió el alcalde de Castrillón fue solo un espejismo"

Izquierda Unida critica que la "cercanía que prometió el alcalde de Castrillón fue solo un espejismo"

Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña: "Doy ánimos al PP de Asturias, que superará una época en la que no ha conseguido ponerse al frente"

Huelga del sector de las auxiliares: CC OO y UGT quieren que se reactive la negociación del convenio tras quince meses sin avances

Huelga del sector de las auxiliares: CC OO y UGT quieren que se reactive la negociación del convenio tras quince meses sin avances

Corvera se suma al programa 'Comercio Verde de Asturias' para impulsar la sostenibilidad en los pequeños negocios

Corvera se suma al programa 'Comercio Verde de Asturias' para impulsar la sostenibilidad en los pequeños negocios

El aparcamiento del Centro Niemeyer abrirá en su primera etapa "con tarifas atractivas", según el gobierno avilesino

El aparcamiento del Centro Niemeyer abrirá en su primera etapa "con tarifas atractivas", según el gobierno avilesino

La protesta de los estibadores avilesinos sube de decibelios

La protesta de los estibadores avilesinos sube de decibelios
Tracking Pixel Contents