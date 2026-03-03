Gozón acogerá en mayo su primer Raider motociclista de Moteros Norteños con salida y meta en Luanco
El "Fabones Rider" reunirá a más de un centenar de participantes en una ruta de alrededor de 500 kilómetros por Asturias
M. O.
Más de un centenar de moteros se reunirán el próximo 9 de mayo en Gozón para participar en el primer Raider motociclista organizado por Moteros Norteños del concejo. En total, recorrerán alrededor de 500 kilómetros a lo largo de toda la geografía regional, teniendo como línea de salida y de meta la villa de Luanco. Es allí donde se concentrarán alrededor de las 8.30 horas para comenzar con su "Fabones Rider", después de desayunar y recibir las instrucciones para rodar por las carreteras asturianas. Además, los últimos metros del recorrido discurrirán por la capital gozoniega, siendo el escenario principal de esta cita.
Las inscripciones están abiertas en la página web de los organizadores, www.moterosnorteños.com, y están limitadas a 120 participantes. Todos pasarán por ocho puntos de control a lo largo de los 500 kilómetros para acreditar su paso con el sellado de un pasaporte de ruta. Asimismo, recibirán piezas de un puzzle conmemorativo que deberán completar para recibir su diploma acreditativo y avituallamiento con alimentos típicos de cada zona. No faltarán tampoco "fabes" en honor a José Fabones.
Moteros Norteños será el encargado de dirigir la actividad dedicada a José Fabones, quien fue motero y vecino de Ferrero y padre del actual presidente del Motoclub. El objetivo de la organización es dinamizar el mundo del motociclismo en el concejo más septentrional de Asturias con varias actividades, como es la ruta motera nocturna "Lluvia de estrellas", que congregó a más de quinientas motos en su última edición.
Una "Gymkana motera" por Gozón
Más allá de este evento, Moteros Norteños está organizando la segunda edición de la "Gymkana motera", una mini Rider que discurrirá íntegramente por el concejo de Gozón. Serán menos kilómetros y estará dirigida a todo tipo de motos de cualquier tipo y cilindrada. Para este año prometen novedades, manteniendo la diversión como objetivo principal del evento.
