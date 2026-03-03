Huelga del sector de las auxiliares: CC OO y UGT quieren que se reactive la negociación del convenio tras quince meses sin avances

Los trabajadores de la industria auxiliar en Asturias -en torno a 3.000 personas- están llamados a la huelga por las federaciones industriales de los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT FICA). Serán paros de veinticuatro horas todos los martes, miércoles y jueves de marzo a partir de la semana que viene, es decir, a partir del próximo día 10.

La plantilla del sector de las subcontratas reclama de la patronal -la Femetal- que reactive la negociación del convenio -que lleva quince meses parado-.

La convocatoria de huelga llega en el momento en que la multinacional Arcelor Mittal -la principal- ha parado la producción de uno de sus dos hornos altos (B): está previsto que la reparación de la avería que se produjo este pasado otoño se alargue durante medio año.

Los sindicatos consideran que han mantenido durante estos últimos quince meses una negociación marcada "por la responsabilidad, la voluntad de acuerdo y numerosos intentos de acercamiento”. Circunstancias que no han visto en la parte empresarial. Por esta razón han decidido convocar la huelga, para responder "al inmovilismo" de la patronal y a la falta de avances en cuestiones consideradas fundamentales para garantizar unas condiciones laborales dignas.

Entre los principales puntos de desacuerdo se encuentran la reducción de jornada, el establecimiento de días compensatorios y la incorporación de medidas efectivas de conciliación de la vida personal y familiar. Asimismo, denuncian la negativa empresarial a incluir una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC consolidado anual que permita mantener el poder adquisitivo y contemple el abono de atrasos en caso de desviaciones.

Las organizaciones sindicales también critican el intento de “penalizar la enfermedad” mediante el debilitamiento de los fondos de compensación por bajas previstos en el convenio, así como una propuesta que consideran insuficiente en materia de dietas y compensaciones por desplazamiento, una realidad estructural en el sector auxiliar.

Otros aspectos clave del conflicto son la regulación del contrato relevo, fundamental para el rejuvenecimiento de las plantillas y la estabilidad del empleo, y la incorporación al articulado del convenio de sentencias judiciales firmes que aportarían mayor seguridad jurídica.

Noticias relacionadas

CCOO de Industria y UGT FICA han emplazado a Femetal a una “reflexión profunda” y reiteran su disposición a alcanzar un acuerdo satisfactorio hasta el último momento. No obstante, advierten de que la convocatoria de huelga es firme y se mantendrá en defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector auxiliar asturiano y de un convenio colectivo justo y equilibrado.