Izquierda Unida critica que la "cercanía que prometió el alcalde de Castrillón fue solo un espejismo"

"La cercanía que prometió el alcalde a los vecinos fue solo un espejismo que duró lo que dura la campaña electoral. Su posición autoritaria, negando o limitando las palabras del público a su antojo, y las medidas que ha ido imponiendo desde su criterio unilateral están muy lejos de la administración transparente y cercana que prometía", carga Mar González, concejala de Izquierda Unida. El último pleno de Castrillón sigue trayendo cola. El partido liderado por Yasmina Triguero asegura que "el PP vuelve a mentir de forma torticera solo para justificar lo que es evidente desde hace meses. La participación del público les incomoda y molesta e intentan justificar sus malos modos argumentando cuestiones de dudosa credibilidad", critican.

González recuerda que el PP "eliminó la concejalía de Participación Ciudadana bajo la palabra "transversal" cuando la realidad es que nadie se ocupa de esta cuestión" y que, además, cambió el horario de los plenos "limitando así la asistencia a cualquier ciudadano que trabaje en horario matutino". "Cuando el poco público asistente empezó a hacer preguntas incómodas o comprometidas para el equipo de gobierno, se dejaron de emitir las intervenciones, por petición expresa del alcalde", señala la concejala, que también lamenta la "decisión personal del alcalde" de prohibir las grabaciones por parte del público. "Lo que hace es instar a los vecinos que deseen realizar una grabación a que lo pidan formalmente por escrito, recibiendo como respuesta el silencio de la administración y pasando a formar parte del cajón de los cinco escritos", asegura.

Izquierda Unida califica como "un acto de cobardía" la decisión, por parte del PP y Vox, de abandonar el salón de plenos cuando una exedil del partido trató de hacer una pregunta y grabarla. "Utilizan como únicos argumentos la condición de exconcejala o la supuesta afiliación política de los intervinientes para justificar lo evidente", indica González, que afirma que "el PP es un partido sin ideas, sin liderazgo y sin autocrítica que, ante las preguntas de sus vecinos, se limita a tomar nota, porque no sabe, no quiere o no puede". "La condición de exconcejal no puede utilizarse como escudo para invalidar la opinión, ni el derecho a la participación ciudadana por mucho que les moleste. Con la derecha, la censura vuelve a estar presente en el Ayuntamiento de Castrillón", sentencia.