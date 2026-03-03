Juan Echanove, Sergio Peris-Mencheta y Ana Torrent regresan a Avilés con sus últimos espectáculos

Sergio Peris-Mencheta y Juan Echanove regresan a Avilés. El primero lo hace con “Constelaciones”, su última producción (22 de mayo, en el Niemeyer), mientras que el actor madrileño presenta junto a Joaquín Climent, “Esencia”, de Ignacio García May, bajo la dirección de Eduardo Vasco (26 de junio, en el Palacio Valdés).

La programación avilesina para esta próxima primavera contará también con la presencia de Ernesto Alterio, de Jerónimo Granda, Maxi Rodríguez y Ana Torrent, que regresa a la escena avilesina (“Las amargas lágrimas de Petra con Kant”, de Rainer Wener Fassbinder, el 29 de mayo) después de años de ausencia y es que fue en 2018 cuando protagonizó, junto a Carmelo Gómez, “Todas las noches del día”.

El Rey de la Farandula / LNE

Yolanda Alonso, la concejala de Cultura, destacó que la temporada primaveral -de marzo a junio- contará con “catorce espectáculos, de los cuales nueve son funciones teatrales, cinco de ellas de autores nacionales”. Entre los que no lo son sobresale el premio Nobel Harold Pinter, que firma “Viejos tiempos” (24 de abril, en el Palacio Valdés), precisamente con Alterio como protagonista y Pablo Remón, en esta ocasión, sólo como director de escena.

El programa de este trimestre sólo cuenta con un único estreno nacional –“Cucaracha”, de la escocesa Sam Holcroft, con dirección de Julián Fuentes Reta-. Será en el Niemeyer, el 6 de junio. Fuentes Reta es el mismo de “Las cosas que sé que son verdad”, el último trabajo de Verónica Forqué, que pasó por las tablas del propio Niemeyer en mayo de 2021.

Ángel Ruiz abre el ciclo el próximo 10 de abril en el auditorio del Niemeyer. Lo hace con "El rey de la farándula"

Escena Avilés es un ciclo que impulsan al alimón el Centro Niemeyer y el Teatro Palacio Valdés desde 2013. Este ciclo combina con el de Música en Escena -con la OSPA y con la vuelta a la ciudad de la compañía de danza de Antonio Najarro, que trae “Romance sonámbulo”, con Lorca como sombra cocreadora. Con el Off Niemeyer (“Salto o caída”, de Juanma Díez Diego, el 17 de abril; “Nínive”, de Guadalupe Sanz, el 16 de mayo, y “Tributo”, de Xavo Giménez, el 19 de junio). Y el Hecho en Asturias, que en esta ocasión contará con el “tour de force” entre Maxi Rodríguez y Jerónimo Granda (“Inteligencia artificial, ay!”, 4 de junio) y el recuerdo esperpéntico de Laia Ripoll “Atra bilis”, que dirige el actor Sandro Cordero, 15 de abril)

La renovación de abonos se abrirá del 5 al 10 de marzo, los nuevos podrán adquirirse del 12 al 16 y las entradas sueltas estarán disponibles a partir del 18 de marzo. La primavera teatral avilesina ya tiene coordenadas. Y en su firmamento, dos nombres destacan con claridad: "Constelaciones" y Juan Echanove.