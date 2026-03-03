El Principado se posiciona con el proyecto del Puerto para los terrenos de Baterías: "Es legítimo el interés y coherente con su plan estratégico"

Lo "singular" y "emblemático" de los terrenos de las antiguas Baterías de coque de Avilés se convirtió este martes en un posicionamiento claro del Gobierno del Principado con la Autoridad Portuaria de Avilés que ha expresado sin ambages su interés en hacerse con ese suelo. Desde el ejecutivo autonómico consideran que la del Puerto es una propuesta "legítima" y "coherente", alineada con el plan estratégico de la Autoridad Portuaria hasta 2030. Si bien era conocido el interés tanto del Puerto como de la multinacional tecnológica Indra por hacerse con ese codiciado suelo, ha sido el consejero de Ciencia, Empleo e Industria, Borja Sánchez, quien ha dejado claro en respuesta a una pregunta del PP en el pleno de la Junta que la Administración regional es "plenamente consciente" de la importancia de ese suelo para la generación de empleo y actividad económica, por dos razones: "por su cercanía al Puerto para extender allí su campo de acción", pero también porque es una de las pocas alternativas para la Autoridad Portuaria para garantizar espacios para su crecimiento futuro. Igualmente, abundó Borja Sánchez, los terrenos de Baterías se consideran "estratégicos" por su emplazamiento cercano al Parque Empresarial "Principado de Asturias" (PEPA), el denominado polígono de la ría, que lo dota, como al Puerto, de una oportunidad para crecer.

Ahora bien, desde el gobierno regional, advirtieron, sin nombrar a otros "pretendientes" en liza por ese suelo: "Ojo a la creación de expectativas con los terrenos de Baterías", donde están por completar los procesos de descontaminación y urbanización. Borja Sánchez recordó que esas labores, principalmente las de descontaminación para dejar preparados los terrenos para fase posterior de comercialización, tendrían un coste estimado de 20 millones de euros -el que ya dio la Autoridad Portuaria en su último consejo de administración- y se prolongarían por "dos o tres años", apuntó el consejero de Industria.

Fue muy claro Borja Sánchez, igual que hace unos días se advirtió desde Sepides, que el proceso que queda por delante antes de completar la venta de los más de 300.000 metros cuadrados de suelo industrial a muy poca distancia de los muelles de la margen derecha de la ría, la última zona de crecimiento neto del Puerto de Avilés, deberá desarrollarse atendiendo a cuestiones legales tales como garantizar los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de oportunidades para los aspirantes.

El diputado del PP Rafael Alonso se quejó de que una semana antes, cuando su líder regional, Álvaro Queipo, preguntó también en sede parlamentaria al presidente Adrián Barbón por este asunto no se hubieran querido posicionar. "Es un suelo de una importancia trascendental para Asturias y todas las cuestiones de ruido de fondo que están surgiendo no le convienen ni al proyecto [de Baterías] ni a ustedes [como gobierno]", dijo el parlamentario popular al tiempo que interrogó al Consejero acerca de por qué no se había "llamado al orden" al gobierno avilesino tras haberse posicionado con el Puerto. "Parece que el presidente tiene un 'caso Siero 2' en Avilés", en alusión al último episodio con el regidor Ángel García 'Cepi' a cuenta de las trabas para la implantación en el municipio sierense de Cotsco que llegaron a poner contra las cuerdas su continuidad en las filas del PSOE.

Los populares fueron de frente y reclamaron este martes en la Junta al consejero de Industria un posicionamiento claro: "¿Con quién está el gobierno? ¿tienen ustedes algún favorito?", planteó Rafael Alonso, "porque uno no cree en las casualidades y, el anterior presidente de Sepides, Francisco Blanco, dijo que ese suelo se vendería no con base en costes sino al precio que fuera un éxito".

El consejero Borja Sánchez, por su lado, fue tajante al expresar que al Gobierno solo le consta el "interés legítimo" del Puerto de Avilés por los terrenos de Baterías aunque instó a ser "cautos" al "generar expectativas" sobre unos terrenos sobre los que aún no se ha completado ni el proceso de descontaminación. Eso sí, señaló que el Gobierno es "plenamente consciente" de la oportunidad que representa este proyecto tanto para generar empleo y actividad económica. El diputado del PP Rafael Alonso también deslizó si lo que se estaba pretendiendo en algún momento con la venta en bloque de todo el suelo es liberar a Sepides de esa tarea y la posterior de urbanización.