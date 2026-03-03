El Principado se posiciona con el proyecto del Puerto para los terrenos de Baterías: "Es legítimo el interés y coherente con su plan estratégico"
"Parece que el presidente tiene un 'caso Siero 2' en Avilés", sostiene el parlamentario popular Rafael Alonso, quien reclama al gobierno regional que aclare quién es su 'favorito' para hacerse con el suelo de la antigua coquería
C. Jiménez
Lo "singular" y "emblemático" de los terrenos de las antiguas Baterías de coque de Avilés se convirtió este martes en un posicionamiento claro del Gobierno del Principado con la Autoridad Portuaria de Avilés que ha expresado sin ambages su interés en hacerse con ese suelo. Desde el ejecutivo autonómico consideran que la del Puerto es una propuesta "legítima" y "coherente", alineada con el plan estratégico de la Autoridad Portuaria hasta 2030. Si bien era conocido el interés tanto del Puerto como de la multinacional tecnológica Indra por hacerse con ese codiciado suelo, ha sido el consejero de Ciencia, Empleo e Industria, Borja Sánchez, quien ha dejado claro en respuesta a una pregunta del PP en el pleno de la Junta que la Administración regional es "plenamente consciente" de la importancia de ese suelo para la generación de empleo y actividad económica, por dos razones: "por su cercanía al Puerto para extender allí su campo de acción", pero también porque es una de las pocas alternativas para la Autoridad Portuaria para garantizar espacios para su crecimiento futuro. Igualmente, abundó Borja Sánchez, los terrenos de Baterías se consideran "estratégicos" por su emplazamiento cercano al Parque Empresarial "Principado de Asturias" (PEPA), el denominado polígono de la ría, que lo dota, como al Puerto, de una oportunidad para crecer.
Ahora bien, desde el gobierno regional, advirtieron, sin nombrar a otros "pretendientes" en liza por ese suelo: "Ojo a la creación de expectativas con los terrenos de Baterías", donde están por completar los procesos de descontaminación y urbanización. Borja Sánchez recordó que esas labores, principalmente las de descontaminación para dejar preparados los terrenos para fase posterior de comercialización, tendrían un coste estimado de 20 millones de euros -el que ya dio la Autoridad Portuaria en su último consejo de administración- y se prolongarían por "dos o tres años", apuntó el consejero de Industria.
Fue muy claro Borja Sánchez, igual que hace unos días se advirtió desde Sepides, que el proceso que queda por delante antes de completar la venta de los más de 300.000 metros cuadrados de suelo industrial a muy poca distancia de los muelles de la margen derecha de la ría, la última zona de crecimiento neto del Puerto de Avilés, deberá desarrollarse atendiendo a cuestiones legales tales como garantizar los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de oportunidades para los aspirantes.
El diputado del PP Rafael Alonso se quejó de que una semana antes, cuando su líder regional, Álvaro Queipo, preguntó también en sede parlamentaria al presidente Adrián Barbón por este asunto no se hubieran querido posicionar. "Es un suelo de una importancia trascendental para Asturias y todas las cuestiones de ruido de fondo que están surgiendo no le convienen ni al proyecto [de Baterías] ni a ustedes [como gobierno]", dijo el parlamentario popular al tiempo que interrogó al Consejero acerca de por qué no se había "llamado al orden" al gobierno avilesino tras haberse posicionado con el Puerto. "Parece que el presidente tiene un 'caso Siero 2' en Avilés", en alusión al último episodio con el regidor Ángel García 'Cepi' a cuenta de las trabas para la implantación en el municipio sierense de Cotsco que llegaron a poner contra las cuerdas su continuidad en las filas del PSOE.
Los populares fueron de frente y reclamaron este martes en la Junta al consejero de Industria un posicionamiento claro: "¿Con quién está el gobierno? ¿tienen ustedes algún favorito?", planteó Rafael Alonso, "porque uno no cree en las casualidades y, el anterior presidente de Sepides, Francisco Blanco, dijo que ese suelo se vendería no con base en costes sino al precio que fuera un éxito".
El consejero Borja Sánchez, por su lado, fue tajante al expresar que al Gobierno solo le consta el "interés legítimo" del Puerto de Avilés por los terrenos de Baterías aunque instó a ser "cautos" al "generar expectativas" sobre unos terrenos sobre los que aún no se ha completado ni el proceso de descontaminación. Eso sí, señaló que el Gobierno es "plenamente consciente" de la oportunidad que representa este proyecto tanto para generar empleo y actividad económica. El diputado del PP Rafael Alonso también deslizó si lo que se estaba pretendiendo en algún momento con la venta en bloque de todo el suelo es liberar a Sepides de esa tarea y la posterior de urbanización.
Vox Avilés tacha de "irresponsable, especulativa y opaca" la operación de la Autoridad Portuaria
Desde Vox Avilés califican la intención de adquirir los terrenos correspondientes a las antiguas baterías de coque por parte de la Autoridad Portuaria como un a operación "especulativa, irresponsable y cargada de opacidad". Aseguran que se trata de un "grave desvío de las funciones públicas del puerto y un riesgo financiero innecesario", creyendo que "hipotecará el futuro de esta entidad y de nuestra ciudad durante décadas, secuestrando la última oportunidad de desarrollo industrial de Avilés".
Estas declaraciones surgen tras conocer que la Autoridad Portuaria de Avilés ya tiene en su poder la tasación oficial de los terrenos de Baterías, un suelo industrial de 33 hectáreas perteneciente a la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial. La portavoz de la formación, Arancha Martínez, afirma que "el puerto no puede ni debe actuar como promotor industrial ni inmobiliaria pública" y aclara que su fin es "mejorar la competitividad marítima y acometer infraestructuras esenciales como el dragado para barcos de mayor calado".
La portavoz advierte que "embarcarse en compras millonarias de suelos sin un proyecto industrial claro, solvente y con compromisos firmes es una irresponsabilidad que excede con creces sus competencias". Asimismo, pide más transparencia, pues "Borja Sánchez confunde cautela con opacidad", refiriéndose a las declaraciones del consejero de Industria sobre el futuro de Baterías.
"Esta operación huele a cortina de humo y a intento de tapar ineptitudes con dinero público. Exigimos transparencia total y explicaciones claras del planteamiento industrial", afirma la edil, pues "Avilés necesita políticas valientes que generen empleo industrial estable, atraigan inversión productiva y prioricen el interés general de los avilesinos, no aventuras opacas que hipotequen el futuro del puerto y del concejo".
Finalmente, la formación verde establece que "si la Autoridad Portuaria no ha sido capaz hasta la fecha de acometer el dragado necesario para permitir la entrada de barcos de mayor calado, resulta incomprensible e injustificable que se embarque en esta adquisición que endeudará a la entidad durante años, sino décadas, en detrimento de inversiones mucho más urgentes y estratégicas"
