El Puerto de Avilés ya tiene la tasación del precio del suelo de Baterías (y parece que los números les encajan)

El Puerto de Avilés ya tiene la tasación de los terrenos de Baterías. La empresa Segipsa, a la que la Autoridad Portuaria había encargado el informe el año pasado, ha presentado ya su estudio de la valoración económica de las 33 hectáreas de suelo industrial. Pese a que desde el ente han eludido hacer público a cuánto asciende la tasación, sí aseguran que las cifras se encuentran dentro de los parámetros que baraja el Puerto, por lo que la operación sería asumible para las del ente adscrito al Ministerio de Transportes.

El interés de la Autoridad Portuaria para hacerse con la totalidad de los terrenos de Baterías, propiedad de Sepides (la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) fue desvelado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 20 de diciembre. Se trata de una adquisición que en el seno del Puerto califican como clave. Tanto, que es la piedra angular de su plan estratégico en el medio y largo plazo, con el que la Autoridad Portuaria pretende garantizar su viabilidad y garantía de dar servicios a sus clientes y también la posibilidad de captar nuevos.

Ya con la tasación en su poder, fuentes próximas a la institución señalan que los diferentes departamentos de la Autoridad Portuaria -Dominio Público, Infraestructuras, Operaciones...- continúan los trabajos con el objetivo final de dar lugar a una propuesta de compra por las 33 hectáreas de la antigua coquería, a las que hay que aplicar labores de descontaminación y urbanización. Precisamente, tal y como compartió Rodríguez Vega en el último consejo de administración de la Autoridad Portuaria, celebrado el pasado mes de enero, se estima que las labores de adecuación del terreno superarán los 20 millones de euros.

Pero el Puerto de Avilés no es el único interesado en hacerse con los terrenos de Baterías. Tal y como también adelantó en exclusiva este diario, la multinacional tecnológica Indra, participada por el estado, que apuesta por convertirla en la gran campeona estatal de defensa, ha puesto sus ojos en la parcela de la antigua coquería para instalar una segunda factoría que vendría a completar la fábrica de blindados de El Tallerón (Gijón): contaría con una zona de acabados de vehículos, un polo industrial de empresas auxiliares y una pista de pruebas.

Además, tal y como también desveló en exclusiva este periódico, otras dos empresas, de menor calado, se han interesado por este espacio industrial. Se trata de dos compañías que, en total, sumarían una petición de 35.000 metros cuadrados de suelo. Este interés fue trasladado a Sepides por la Cámara de Comercio de Avilés.

Inicialmente, la intención de Sepides era comercializar el suelo de Baterías en parcelas de entre 6.000 y 60.000 metros cuadrados. Si bien, tras el interés del Puerto e Indra, la empresa estatal se encuentra actualmente evaluando la fórmula que permita la venta en una única parcela para albergar proyectos "de mayor valor estratégico para la región". Desde Sepides también apuntaron que pese a los intereses mostrados públicamente, la venta del suelo "se gestionará conforme al procedimiento legal correspondiente”, esto es, “garantizando los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia y permitiendo que cualquier interesado pueda concurrir en igualdad de condiciones".

Precisamente, fuentes consultadas señalan que estas declaraciones no han pasado desapercibidas en las oficinas de la Autoridad Portuaria, donde aseguran que siguen madurando el proyecto de una oferta que presentarán cuando consideren que es el momento adecuado.