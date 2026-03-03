Los trabajadores del Puerto en huelga trasladan su protesta al Parche al grito de "la estiba no se vende, la estiba se defiende"

Los trabajadores del Puerto de Avilés en huelga llevaron su protesta al Parche. Lo hicieron a ritmo de bubucela y a gritos: "La estiba no se vende, la estiba se defiende".

"Todas esas promesas de subrogación que dicen no se van a cumplir", señaló Manuel Pravia, uno de los portavoces del Sindicato de Estibadores. "Nos dicen que no se van a respetar esos turnos rotatorios: el cierre del Centro de Empleo es una encerrona por parte de una empresa que se escuda en que toda esta normativa europea les obliga a disolverlos y nada más allá de la realidad", señaló el portavoz sindical. "El quinto acuerdo marco lo que dice es que esa empresa o cualquier empresa pueda abandonar el centro portuario sin necesidad de que se disuelva".

Los estibadores reclaman el mantenimiento de un sistema de contratación que consideran óptimo, pero los socios del CPE quieren abolirlo precisamente por razones contrarias.