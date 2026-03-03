Vox Avilés tacha de "irresponsable, especulativa y opaca" la operación de la Autoridad Portuaria para adquirir los terrenos de Baterías

Desde Vox Avilés califican la intención de adquirir los terrenos correspondientes a las antiguas baterías de coque por parte de la Autoridad Portuaria como un a operación "especulativa, irresponsable y cargada de opacidad". Aseguran que se trata de un "grave desvío de las funciones públicas del puerto y un riesgo financiero innecesario", creyendo que "hipotecará el futuro de esta entidad y de nuestra ciudad durante décadas, secuestrando la última oportunidad de desarrollo industrial de Avilés".

Estas declaraciones surgen tras conocer que la Autoridad Portuaria de Avilés ya tiene en su poder la tasación oficial de los terrenos de Baterías, un suelo industrial de 33 hectáreas perteneciente a la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial. La portavoz de la formación, Arancha Martínez, afirma que "el puerto no puede ni debe actuar como promotor industrial ni inmobiliaria pública" y aclara que su fin es "mejorar la competitividad marítima y acometer infraestructuras esenciales como el dragado para barcos de mayor calado".

La portavoz advierte que "embarcarse en compras millonarias de suelos sin un proyecto industrial claro, solvente y con compromisos firmes es una irresponsabilidad que excede con creces sus competencias". Asimismo, pide más transparencia, pues "Borja Sánchez confunde cautela con opacidad", refiriéndose a las declaraciones del consejero de Industria sobre el futuro de Baterías.

"Esta operación huele a cortina de humo y a intento de tapar ineptitudes con dinero público. Exigimos transparencia total y explicaciones claras del planteamiento industrial", afirma la edil, pues "Avilés necesita políticas valientes que generen empleo industrial estable, atraigan inversión productiva y prioricen el interés general de los avilesinos, no aventuras opacas que hipotequen el futuro del puerto y del concejo".

Finalmente, la formación verde establece que "si la Autoridad Portuaria no ha sido capaz hasta la fecha de acometer el dragado necesario para permitir la entrada de barcos de mayor calado, resulta incomprensible e injustificable que se embarque en esta adquisición que endeudará a la entidad durante años, sino décadas, en detrimento de inversiones mucho más urgentes y estratégicas"