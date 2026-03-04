Un albergue de animales para 13 concejos: arranca la construcción de una infraestructura estratégica para la protección y el bienestar animal en Candamo

Tras décadas de espera, las obras del futuro Albergue Refugio de Animales del Consorcio ARA ya son una realidad y ha comenzado la fase de ejecución material de esta infraestructura con la implantación de casetas, el acopio de materiales y los primeros movimientos de tierras en la parcela del Reguero de La Vara, en la parroquia de Cuero, en el concejo de Candamo.

Tras la firma del acta de replanteo y la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, la empresa pública Tragsa ha comenzado los trabajos preparatorios que permitirán avanzar en la construcción de una infraestructura estratégica para la protección y el bienestar animal en el ámbito supramunicipal. Estas primeras actuaciones incluyen la organización técnica del recinto, la delimitación de zonas de trabajo y la adecuación del terreno conforme a las exigencias del proyecto y bajo la dirección facultativa designada por el Principado de Asturias, que colabora activamente en el desarrollo de la actuación.

Complejo moderno, funcional y centrado en el bienestar animal

El nuevo Albergue Refugio de Animales supondrá una inversión de 1,6 millones de euros y ha sido diseñado para garantizar las máximas condiciones de bienestar, seguridad, higiene y control sanitario, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección animal en cuanto a las obligaciones de los municipios respecto a perros y gatos. El centro contará con diversas instalaciones adaptadas a las necesidades de los animales.

Actualmente, el Consorcio Albergue Refugio de Animales (ARA) que gestiona este equipamiento está compuesto por 13 concejos con la siguiente participación: Avilés (42,69%), Castrillón (12,22%), Corvera (8,52%), Villaviciosa (7,94%), Llanera (7,51%), Gozón (5,64%), Grado (5,32%), Pravia (4,38 %), Soto del Barco (2,09%), Candamo (1,08%), Muros de Nalón (1,04 %), Las Regueras (1,01%) e Illas (0,56%).

Edificio de servicios generales y administrativos

Este será el núcleo funcional del centro, albergará la recepción de visitantes, una sala de actos institucionales y un espacio didáctico para visitas escolares y actividades de sensibilización. También contará con una zona administrativa y dependencias para el personal del centro, áreas logísticas (almacenes, cuartos técnicos y de residuos), y una clínica veterinaria completa con sala de consulta, sala de lavado de perros, prequirófano, quirófano, sala de rayos X y área de hospitalización.

Edificio de cuarentena y maternidad

Este módulo tendrá espacios diferenciados para maternidad, cuarentena y lazareto. Contará con 20 boxes de maternidad, 27 espacios de cuarentena, una cocina para la preparación de alimentos y una zona de lavado y revisión veterinaria para los animales.

Módulos de larga estancia

Se construirán dos edificios prefabricados de estructura metálica galvanizada, para dar cabida a perros y gatos: uno con 40 boxes y otro con 20, cada uno con zona interior y exterior cubierta. Los materiales, pavimentos y sistemas de evacuación estarán diseñados para facilitar la limpieza diaria, la desinfección y el correcto manejo de los animales, garantizando así condiciones óptimas de confort y salubridad.

El albergue contará con una red separativa de aguas residuales y pluviales, y una depuradora propia mediante tratamiento biológico por aireación prolongada, asegurando la adecuada gestión ambiental de los vertidos y el respeto al entorno natural.

Cooperación institucional para un objetivo común

El Consorcio ARA está compuesto por los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera de Asturias, Villaviciosa, Llanera, Gozón, Grado, Pravia, Soto del Barco, Muros de Nalón, Las Regueras, Illas y Candamo. Estos trece ayuntamientos representan aproximadamente el 18% de la población de Asturias y han demostrado que la cooperación institucional permite abordar proyectos complejos con una visión compartida y una clara vocación de servicio público.

El Albergue Refugio de Animales es fruto del acuerdo, el esfuerzo técnico y la coordinación administrativa entre entidades locales y el Principado de Asturias, y constituye un ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede transformar una necesidad social en una infraestructura moderna y sostenible.

Compromiso con la responsabilidad y la adopción

Más allá de la gestión de animales abandonados, el centro aspira a convertirse en un espacio de sensibilización social y educación en tenencia responsable. Así, explican desde el Consistorio avilesino, los animales, como seres sintientes, cuentan con derechos reconocidos por la legislación vigente, y su cuidado es una responsabilidad directa de sus propietarios. El abandono no solo supone un incumplimiento legal, sino también un fracaso colectivo que debe combatirse mediante información, educación y compromiso cívico.

El objetivo último del Consorcio es que el número de animales alojados sea el menor posible, gracias a una mayor concienciación ciudadana y al impulso de la adopción por parte de familias responsables y comprometidas con el bienestar animal.