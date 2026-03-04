Arrancan las obras del viejo "esqueleto" del Carbayedo, que albergará una decena de viviendas

Cumplidos tres años del derribo del "esqueleto" del Carbayedo que en 2022 sumaba 16 años así, en "esqueleto", después de que la constructora que lo adquiriera para su remodelación entrara en quiebra, comienzan a verse los primeros movimientos de obra. La que era una de las ‘caries’ del urbanismo local se transformará en un edificio de diez viviendas con sus correspondientes trasteros y 13 plazas de aparcamiento exterior en la parcela que quedó durante años solo con los pilares y los suelos de separación de los distintos niveles. Se trata del antiguo edificio de "Los Tomelos" se convirtió en el primer ejemplo del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Avilés.

Ese ámbito, de unos 450 metros cuadrados, se encontraba todavía sin edificar, únicamente cerrado en su perímetro y estos días ha comenzado a verse ya movimiento de obra. En los años 60 se construyó el esqueleto de un edificio que llegó a estar habitado posteriormente y, con el paso del tiempo, se quedó en eso, en la fase de estructura. A instancias del Ayuntamiento, en 2018 se declaró en ruina y después se llevó a cabo la demolición.

El proyecto contempla un edificio de seis plantas, incluyendo los bajos y cuatro alturas además del bajocubierta, con una superficie construida total de 854 metros cuadrados. La distribución de este nuevo desarrollo incluye trece plazas de garaje sin cubrir, diez trasteros en patio y serán, en total, ocho viviendas, dos por planta, con cuatro de ellas de 3 dormitorios y cuatro de 1 dormitorio. En el bajocubierta irán dos viviendas más, ambas de un solo dormitorio.

La parcela está dentro de los límites del Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico y del Plan Especial de Protección y Catalogo Urbanístico de Avilés y la empresa promotora deberá cumplir con todas las medidas y condiciones que establecen.

"Con la construcción de este edificio de nueva planta, además de ampliar la oferta de vivienda en el mercado, se contribuye a la mejora urbanística de una zona tan emblemática como la plaza del Carbayedo y su entorno. Esta actuación, que se enmarca en el Plan de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico aprobado por el Ayuntamiento, refleja el atractivo de Avilés para las inversiones privadas y contribuye a la transformación de un espacio que en los últimos años ha ganado en dinamismo", explicó el concejal de Disciplina Urbanística, Noé Vega cuando la junta local de gobierno dio luz verde a estas obras. Y abundó el edil: "Se trata de un espacio que combina vivienda, zonas verdes, área de juegos infantiles y hostelería". Y es, subrayó Vega, "un nodo de conexión entre el casco histórico y el tejido urbano moderno de Avilés".