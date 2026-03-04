Avilés volverá a ser esta primavera capital de la hamburguesa: todos los detalles del próximo evento en el pabellón de La Magdalena

El próximo 20 de marzo aterriza en el Pabellón de La Magdalena, en Avilés, el "La Burger Fest", un festival gastronómico se podrá degustar las mejores hamburguesas gourmet y premium VIP de la mano de las diferentes food trucks participantes. El evento se alargará durante algo más de una semana, hasta el día 29, iniciada ya la Semana Santa.

La entrada para "La Burger Fest", que se desarrollará en el pabellón de La Magdalena, como en su edición anterior, es gratuita. Además, la organización dispone de opciones veganas y para celiacos en su oferta gastronómica.

El evento ha pasado por ciudades como Irún, Arnedo (La Rioja) y Durango (Vizcaya), teniendo una gran acogida por parte del público. Cabe recordar que Avilés tuvo la oportunidad de acoger, hace ahora un año, la misma iniciativa.