Avilés volverá a ser esta primavera capital de la hamburguesa: todos los detalles del próximo evento en el pabellón de La Magdalena

La entrada para esta edición del festival, que se desarrollará en el pabellón de La Magdalena, será gratuita, igual que en su primera edición en la ciudad, hace ahora un año

Ingredientes de hamburguesas en una imagen de archivo.

Ingredientes de hamburguesas en una imagen de archivo. / GETTY IMAGES

B.Z.C.

Avilés

El próximo 20 de marzo aterriza en el Pabellón de La Magdalena, en Avilés, el "La Burger Fest", un festival gastronómico se podrá degustar las mejores hamburguesas gourmet y premium VIP de la mano de las diferentes food trucks participantes. El evento se alargará durante algo más de una semana, hasta el día 29, iniciada ya la Semana Santa.

La entrada para "La Burger Fest", que se desarrollará en el pabellón de La Magdalena, como en su edición anterior, es gratuita. Además, la organización dispone de opciones veganas y para celiacos en su oferta gastronómica.

El evento ha pasado por ciudades como Irún, Arnedo (La Rioja) y Durango (Vizcaya), teniendo una gran acogida por parte del público. Cabe recordar que Avilés tuvo la oportunidad de acoger, hace ahora un año, la misma iniciativa.

Santiago Rodríguez Vega: "Cada vez que el Puerto pone a disposición suelos o infraestructuras, atraen el interés de las empresas"

Un motorista resulta herido tras ser embestido por una furgoneta en la avenida de Los Telares de Avilés

Avilés volverá a ser esta primavera capital de la hamburguesa: todos los detalles del próximo evento en el pabellón de La Magdalena

El Principado se posiciona con el proyecto del Puerto para los terrenos de Baterías: "Es legítimo el interés y coherente con su plan estratégico"

La alcaldesa de Avilés explicará en el Pleno, "a petición propia", cómo el Ayuntamiento incorporó las recomendaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas

El PP critica la actitud de Izquierda Unida por "boicotear" el Pleno de Castrillón

La feliz jubilación de una enfermera de pueblo: Emma Alonso y el orgullo de tratar hasta a cinco generaciones de una misma familia en San Juan de la Arena

Consignas feministas de los pies a la cabeza, Avilés adelanta el 8M con un taller de diademas: "Compartimos experiencias y hacemos algo más nuestro"

