Consignas feministas de los pies a la cabeza, Avilés adelanta el 8M con un taller de diademas: "Compartimos experiencias y hacemos algo más nuestro"

El Día Internacional de la Mujer está a la vuelta de la esquina y muchas de ellas ya están participando en diferentes actividades con el objetivo de prepararse para la manifestación. Este miércoles, la Casa de las Mujeres de Avilés acogió un taller de diademas, donde las asistentes pusieron su creatividad sobre la mesa para crear su mejor complemento para el 8 de marzo. Lo organizó La Caravana Kazabasuras, Patricia Velasco y Beatriz Rodríguez, "para ir calentando motores".

Este taller ya se realizó para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, y se repite para el 8M tras el éxito del año pasado. "Cuando vienen a estos talleres, vienen a hacer las diademas y, además, crean comunidad y se conocen para después juntarse e ir juntas a las manifestaciones", cuenta Patricia Velasco.

"Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista" es el lema de este año para el 8 de marzo: "Pueden añadir la frase escrita sobre goma eva, pero cada una puede hacer lo que quiera y eso es lo guapo". Las participantes "siempre tienden a mirarse entre ellas, es inevitable, pero lo importante es que hagan algo reivindicativo, a cada una le encaja para su diadema cosas distintas".

Llevaron varios calderos morados, llenos de decoraciones para las creaciones de las participantes, desde corazones hechos con un molde y silicona, hasta unicornios de juguete. La "Caravana Kazabasuras tiene como objetivo la reutilización de los recursos, como trozos de goma eva que no se llegaron a utilizar en otras sesiones. Todo para que las mujeres "puedan hacer algo propio. Y aunque al principio les cueste soltarse y empezar a crear, al final acaban haciendo cosas muy bonitas".

Mercedes Vieites fue a la actividad acompañada de Rocío Martínez, quien ya participó en el taller del 25N. "Es importante formar parte de estas cosas, porque ya que se hace una manifestación, de alguna manera podemos llevar un distintivo de Avilés, algo más nuestro", cuenta Vieites y a lo que Martínez añade que "de esta forma podemos evitar la soledad no deseada. Hay demasiadas mujeres solas".

Y es que reunirse "aunque solo sea para una actividad de manualidades de ocio, las mujeres podemos así estar juntas durante un momento, y eso siempre se agradece". Se trata tan solo de una excusa para "que compartamos vivencias, experiencias e incluso, para fortalecer nuestra autoestima".