Cultura dispone 120.000 euros para subvencionar la organización de actividades

El Ayuntamiento de Avilés destinará 120.000 euros a respaldar la actividad cultural del municipio a través de la convocatoria de subvenciones del área de Cultura para 2026. Las bases para la convocatoria se han publicado este miércoles 4 de marzo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), y en ellas consta que el plazo de presentación de solicitudes llegará al día 24.

La convocatoria contempla dos líneas de ayudas, dotadas con 60.000 euros cada una. La primera está dirigida a proyectos de creación en artes plásticas, artes interdisciplinares y multimedia, incluyendo teatro, música, danza, fotografía, literatura, audiovisual, pintura o restauración patrimonial, así como a actividades culturales acordes con los fines de las entidades solicitantes. La cuantía máxima por proyecto en esta línea será de 6.000 euros.

La segunda línea se orienta a certámenes corales y a iniciativas vinculadas con la cultura y la música tradicional asturiana, con un importe máximo de 12.000 euros por solicitud.

Podrán optar a estas ayudas culturales las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Avilés, que desarrollen su actividad en el municipio, estén al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, y dispongan de estructura suficiente para ejecutar los proyectos presentados.

Serán subvencionables los gastos directamente relacionados con la actividad cultural propuesta, quedando excluidos los gastos corrientes de funcionamiento, como personal, alquileres o suministros.

En la convocatoria de 2025 se concedieron ayudas por un total de 75.612,50 euros, distribuidos entre ambas líneas, lo que refuerza el compromiso municipal con el impulso y la diversificación de la oferta cultural local.