Los estibadores llevan su lucha a la Junta General del Principado

Los estibadores de Avilés se reunieron en la mañana de este miércoles con representantes del grupo parlamentario de Izquierda Unida: “Les explicamos cómo está la situación: por qué consideramos que es bueno mantener un Centro Portuario de Empleo en Avilés”, señaló Manuel Pravia, portavoz del Sindicato de Estibadores. A la vez que se producía este encuentro, un grupo de trabajadores mantuvieron la concentración prevista para el mediodía en la plaza de España. Hubo vuvuzelas, reclamaciones, banderas ondeando al viento.