Los estibadores llevan su lucha a la Junta General del Principado

Los estibadores al finalizar la protesta de este miércoles en la plaza de España.

Los estibadores al finalizar la protesta de este miércoles en la plaza de España.

S. F.

Avilés

Los estibadores de Avilés se reunieron en la mañana de este miércoles con representantes del grupo parlamentario de Izquierda Unida: “Les explicamos cómo está la situación: por qué consideramos que es bueno mantener un Centro Portuario de Empleo en Avilés”, señaló Manuel Pravia, portavoz del Sindicato de Estibadores. A la vez que se producía este encuentro, un grupo de trabajadores mantuvieron la concentración prevista para el mediodía en la plaza de España. Hubo vuvuzelas, reclamaciones, banderas ondeando al viento.

Los estibadores llevan su lucha a la Junta General del Principado

