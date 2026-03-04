Los estibadores llevan su lucha a la Junta General del Principado
S. F.
Avilés
Los estibadores de Avilés se reunieron en la mañana de este miércoles con representantes del grupo parlamentario de Izquierda Unida: “Les explicamos cómo está la situación: por qué consideramos que es bueno mantener un Centro Portuario de Empleo en Avilés”, señaló Manuel Pravia, portavoz del Sindicato de Estibadores. A la vez que se producía este encuentro, un grupo de trabajadores mantuvieron la concentración prevista para el mediodía en la plaza de España. Hubo vuvuzelas, reclamaciones, banderas ondeando al viento.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
- Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
- Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
- Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior
- Ladridos reivindicativos en Salinas: un centenar de amantes de los perros piden usar las playas en horario nocturno y más espacios en las ciudades para sus canes