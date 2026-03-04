Una de las Guisanderas de la comarca de Avilés revela los trucos de uno de sus mejores platos: "La clave es el producto"

Tere González es uno de los rostros más conocidos de la hostelería en Gozón. Durante años ha liderado, desde la cocina, "Casa Maravilla", uno de los restaurantes más al norte de toda España. Tras toda una vida en los fogones, el emblemático negocio recibirá, la próxima semana, el premio "Plato de Oro especial a toda una vida". La gozoniega no oculta la ilusión que le hace recibir dicho reconocimiento. Tras una clase de yoga, atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Cómo han recibido el "Plato de Oro"?

-Estamos muy contentos todos en la familia. Recibir estas muestras de cariño después de tantos años presta mucho. En el pueblo me han parado varias veces para darme la enhorabuena, es lo que más me gusta.

-Son muchos años de historia.

-Esta casa existe desde el año 34, mis hijos, que son los que la llevan actualmente, son la cuarta generación. Antes era un chigre de pueblo y, cuando murió mi suegro, decidimos cerrar las puertas. La gente nos pidió mucho que abriésemos y, finalmente, convencieron a mi marido. Fue él el que volvió a recobrar la actividad y hasta ahora. El pueblo siempre nos ha animado mucho.

-Llama la atención que tan solo abren seis meses al año.

-Eso es, en Semana Santa es cuando mis neños [se refiere así a sus hijos] abren las puertas, y están abiertos hasta octubre. En verano estamos siempre hasta arriba. Además del restaurante tenemos un hotel pequeño, de pocas habitaciones. El ambiente aquí es muy familiar, tenemos gente que lleva viniendo 22 años.

-Dicen que para comer un buen arroz en Asturias hay que pasar por una de sus mesas. ¿Cuál es el secreto?

-No hay ningún secreto. Siempre digo que la clave está en tener un buen bogavante y un buen arroz, no tiene más. Hay veces que la gente pasa a la cocina, a ver como cocinan los neños, y se dan cuenta de que no hay ningún truco especial. Lo importante son los productos. Antes a mi marido iba a la mar a por centollos y percebes y ahora le gusta al neño, pero no va tanto como le gustaría.

-Durante estos años habrá visto un gran cambio dentro del mundo de la hostelería.

-Lo nuestro, que es muy sencillo, no ha cambiado, es todo producto y poco más. Cierto es que ahora hay mucho talento joven que es una maravilla, yo les admiro mucho, pero nuestra cocina, la de las guisanderas, sigue igual que siempre.

-¿Teme que la cocina que usted práctica se acabe perdiendo?

-Sí que es verdad que, a mí, que me encantan los guisos, ahora no encuentro muchos sitios donde ir a comerlos. Pero a mí lo que hacen los cocineros de ahora me encanta, me presta mucho ir a sus restaurantes. Trabajan mucho. Me encanta ir y aprender, aunque sea mayor pero tengo mucha ilusión aún por aprender. Nunca es suficiente. Es algo en lo que insisto mucho con mis hijos, que aprendan e investiguen.