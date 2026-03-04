Un motorista resulta herido tras ser embestido por una furgoneta en la avenida de Los Telares de Avilés
Los servicios sanitarios atendieron in situ al herido en un accidente que obligó a la Policía Local a regular el tráfico y, según testigos, el conductor de la furgoneta resultó detenido
I. G.
Un motorista ha resultado herido tras ser embestido por una furgoneta de pequeño tamaño poco antes de las 19.30 en la avenida de Los Telares. Según testigos, el semáforo situado a la altura de la estación de autobuses permanecía en rojo cuando se produjo la colisión. El herido estaba siendo atendido in situ por una ambulancia. Testigos ahondaron además que el conductor de la furgoneta fue detenido.
Un coche con cinco ocupantes frenó su circulación al encontrarse el semáforo en rojo. Tras ellos, un motorista hizo lo propio. Tras él, una furgoneta que, según testigos, no frenó. Como consecuencia del impacto, el motorista cayó al suelo y golpeó al coche que estaba delante de él que a su vez hizo de freno. La moto quedó literalmente encajada en el morro de la furgoneta. Los servicios sanitarios llegaron al lugar de los hechos y le pusieron un collarín al herido para trasladarle en camilla hacia el interior de la ambulancia donde estaba siendo examinado. El motorista estaba consciente.
El accidente obligó a la Policía Local a regular el tráfico en una calle muy transitada.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Celso Rodríguez, de Ership Alvargonzález: “No hay vuelta atrás, se va a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés”
- Incendio en Avilés: desalojan un edificio de madrugada por un fuego desatado en una mueblería abandonada
- Un histórico restaurante avilesino, a punto de reabrir: ya están contratando personal
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
- El duro día a día de la familia de Carmen, luanquina de 14 años con una enfermedad ultrarrara: 'Necesitamos ayuda para poder tomar aire; ahora no quiere salir de casa, da patadas, tirones de pelo...
- Cambio de cara para el icónico puente que separa Corvera y Avilés tras 25 años en servicio: una nueva pasarela de madera construida en Carreño sustituirá a la anterior