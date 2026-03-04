Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista resulta herido tras ser embestido por una furgoneta en la avenida de Los Telares de Avilés

Los servicios sanitarios atendieron in situ al herido en un accidente que obligó a la Policía Local a regular el tráfico y, según testigos, el conductor de la furgoneta resultó detenido

Accidente registrado en la avenida de Los Telares sobre las 19.30 horas.

Accidente registrado en la avenida de Los Telares sobre las 19.30 horas. / I. G.

I. G.

Avilés

Un motorista ha resultado herido tras ser embestido por una furgoneta de pequeño tamaño poco antes de las 19.30 en la avenida de Los Telares. Según testigos, el semáforo situado a la altura de la estación de autobuses permanecía en rojo cuando se produjo la colisión. El herido estaba siendo atendido in situ por una ambulancia. Testigos ahondaron además que el conductor de la furgoneta fue detenido.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

Un coche con cinco ocupantes frenó su circulación al encontrarse el semáforo en rojo. Tras ellos, un motorista hizo lo propio. Tras él, una furgoneta que, según testigos, no frenó. Como consecuencia del impacto, el motorista cayó al suelo y golpeó al coche que estaba delante de él que a su vez hizo de freno. La moto quedó literalmente encajada en el morro de la furgoneta. Los servicios sanitarios llegaron al lugar de los hechos y le pusieron un collarín al herido para trasladarle en camilla hacia el interior de la ambulancia donde estaba siendo examinado. El motorista estaba consciente.

El accidente obligó a la Policía Local a regular el tráfico en una calle muy transitada.

TEMAS

