Un motorista resulta herido tras ser embestido por una furgoneta en la avenida de Los Telares de Avilés

Un motorista ha resultado herido tras ser embestido por una furgoneta de pequeño tamaño poco antes de las 19.30 en la avenida de Los Telares. Según testigos, el semáforo situado a la altura de la estación de autobuses permanecía en rojo cuando se produjo la colisión. El herido estaba siendo atendido in situ por una ambulancia. Testigos ahondaron además que el conductor de la furgoneta fue detenido.

Un coche con cinco ocupantes frenó su circulación al encontrarse el semáforo en rojo. Tras ellos, un motorista hizo lo propio. Tras él, una furgoneta que, según testigos, no frenó. Como consecuencia del impacto, el motorista cayó al suelo y golpeó al coche que estaba delante de él que a su vez hizo de freno. La moto quedó literalmente encajada en el morro de la furgoneta. Los servicios sanitarios llegaron al lugar de los hechos y le pusieron un collarín al herido para trasladarle en camilla hacia el interior de la ambulancia donde estaba siendo examinado. El motorista estaba consciente.

Noticias relacionadas

El accidente obligó a la Policía Local a regular el tráfico en una calle muy transitada.