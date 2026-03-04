Opositores denuncian "irregularidades" en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
Solo dos aspirantes superaron la nota mínima para acceder a los puestos y los otros tres puestos quedaron desiertas después de una convocatoria a la que concurrieron más de cuatrocientas personas
I. G.
Un grupo de opositores a la convocatoria de cinco plazas de auxiliar administrativo convocadas por el Ayuntamiento de Gozón han denunciado que el proceso "está cargado de irregularidades". Resaltan que hubo más de cuatrocientos aspirantes y tan solo dos personas lograron superar la nota mínima para "tener derecho a corrección". Es más, profundizan en que esas dos únicas personas obtuvieron calificaciones de 10 y 9, respectivamente, mientras que la mayoría de los restantes fueron considerados como no aptos.
Los denunciantes indicaron a su vez que las otras tres plazas restantes han quedado desiertas. Los afectados advierten de la posibilidad de plantear posibles recursos y exigen responsabilidades al Ayuntamiento de Gozón.
Los aspirantes podrán formular alegaciones sobre las calificaciones obtenidas en el plazo de diez días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Gozón. Ese anuncio fue firmado por el presidente del tribunal el pasado 27 de febrero.
Las personas que optaban a esas cinco plazas de auxiliar administrativo municipal accederían a un puesto del subgrupo C2 del Ayuntamiento de Gozón. Tras meses de espera, el segundo ejercicio del examen se celebró el 13 de diciembre de 2025; y el Ayuntamiento "no ha tenido ni la vergüenza de disimular", denunciaron los opositores.
