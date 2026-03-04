Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paro en la comarca de Avilés desciende levemente, pero la brecha de género y la temporalidad laboral persisten

CC OO advierte sobre el auge de la temporalidad en los contratos, con un aumento en el sector servicios y la preocupación por los salarios precarios

Parados consultando ofertas laborales en una oficina de empleo.

Parados consultando ofertas laborales en una oficina de empleo.

M. O.

Aviléssw

Las cifras del paro en la comarca de Avilés han visto un leve descenso con respecto al mes anterior, según la unión comarcal de Comisiones Obreras (CC OO). En total son 7.942 personas en situación de desempleo, 118 menos que en enero. Desde el sindicato destacan la brecha de género, pues son 3.266 hombres y 4.676 mujeres sin trabajo, algo que se debe a que «son ellas las que se sacrifican laboralmente por asuntos personales».

En este tiempo se han registrado 1.747 nuevos contratos, de los cuales 616 son indefinidos y 1.131 son temporales, lo que «marca la temporalidad de la contratación y la precariedad del contrato». Por otra parte, resaltan los datos de contratación por tipo de jornada, pues 1.058 son a tiempo completo, respecto a 680 a tiempo parcial. Asimismo, se ve un descenso «importante» en cuanto a los contratos formativos: «solo vemos 9, frente a los 18 de enero en la comarca de Avilés».

Analizan desde CC OO, además, las cifras por sectores, donde encuentran un «aumento exponencial» en el sector servicios, con 5.823 parados. Aseguran que «sigue la misma línea que los meses precedentes. Es muy preocupante que siga la dinámica de desempleo desde Navidad», agregan.

Alertan igualmente de la situación en el sector de la industria, con 780 personas desempleadas. En el caso del sector agricultura son 155 y en el sector de la construcción se encuentra «un aumento del paro angustioso», con 388 personas sin trabajo.

Aunque disminuye la cifra del paro, «los contratos de temporalidad están en auge junto a los salarios precarios. Es preocupante la situación en el sector servicios, industria y construcción, que son pilares en la comarca de Avilés».

Piden asimismo un «esfuerzo por la contratación de jóvenes, con contratos estables y con formación con compromiso de contratación», avisando sobre el problema de la «estacionalidad de la contratación con contratos temporales y parciales a bajos sueldos».

