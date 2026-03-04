El PP de Avilés anuncia "una batería de alegaciones" a un presupuesto "que está hecho a martillazos"

El PP forzará un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Avilés la próxima semana para presentar una batería de alegaciones a los presupuestos municipales de 2026, que, en opinión de la portavoz, Esther Llamazares, "están hechos a martillazos en varios aspectos".

La portavoz popular se ha basado en el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio de 2022 para presentar su batería de alegaciones y poner de manifiesto que "las cosas se están haciendo francamente mal", en declaraciones a Efe.

La Sindicatura de Cuentas hace varias observaciones en su informe al modo en que el Ayuntamiento concede subvenciones, "de manera permanente a las mismas entidades y las mismas personas y, de hecho, lo sigue haciendo en este ejercicio también", según ha recalcado Llamazares.

Además, en el capítulo de Personal, "este Ayuntamiento dice que contamos con 540 plazas, de las cuales 35 no están dotadas presupuestariamente, es decir, que ya se ocupa este Gobierno de que quede un margen de dinero de libre disposición para que, a lo largo del año, haya varias modificaciones de la plantilla", asegura la portavoz de los populares.

Sobre la petición de la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, de incluir en el orden del día del próximo pleno ordinario su intervención para dar explicaciones sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el presupuesto de 2022, Llamazares ha considerado que lo ha hecho "de manera forzada, más que motu proprio".

Desde que se presentara el informe de la Sindicatura el pasado mes de julio hasta la fecha, el PP ha instado en varias ocasiones a la regidora local a que ofreciera explicaciones, también ante la Junta General del Principado.

"Lo de que ahora comparezca 'motu proprio' suena un poco a tomadora de pelo", ha declarado la portavoz popular, que ha recalcado que ella misma había pedido con anterioridad su comparecencia ante el pleno.

"De esta forma, tratará de llevar el tema por donde ella quiere a su terreno, pero nos quedamos con una cuestión que es muy importante, que son las declaraciones del síndico mayor ante la Junta General del Principado, y eso no tiene vuelta atrás", ha declarado Llamazares.

Noticias relacionadas

Mariví Monteserín, la Alcaldesa de Avilés, trasladó este martes a los servicios municipales correspondientes “su interés por incluir un punto en el orden del día del próximo Pleno Municipal Ordinario” para poder explicar “los pasos que el Ayuntamiento de Avilés ha dado para incorporar las recomendaciones expresadas por la Sindicatura de Cuentas en el informe de fiscalización financiera correspondiente al ejercicio 2022”. Y este pasado lunes, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Esther Llamazares, había acusado a Monteserín de protagonizar una maniobra de escapismo: “Está empeñada en explicar que el informe de la Sindicatura de Cuentas no es lo que dice el PP, pero es que no hace falta que lo diga el PP: lo dice el Síndico, que es una voz neutral”, determinó Llamazares. “Para que su excelencia se sienta más cómoda solicitaremos que comparezca en el Pleno municipal: esta es su casa, su ciudad y sus ciudadanos”.